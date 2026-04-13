Ovako su se donedavno vrijeđali Čavalić i političari iz Trojke: "Kvazi ekspert", "benzinske diplome", "ćaci"...

Politička scena u Federaciji BiH još jednom potvrđuje staro pravilo: u politici nema trajnih neprijatelja – samo trajnih interesa i nezajažljive želje za uhljebljenem. Najnoviji primjer tog pravila dolazi kroz najavljeni politički zaokret federalnog zastupnika Admira Čavalića, koji bi, prema sve glasnijim informacijama, mogao postati dio Naroda i pravde (NiP) – stranke koja čini okosnicu Trojke, političkog bloka koji je godinama bio meta njegovih najoštrijih kritika.
Ironija je tim veća ako se pogleda arhiva javnih nastupa, objava i međusobnih prepucavanja.
Od “socijalističkih eksperimenata” do savezništva
Admir Čavalić godinama je gradio politički i javni profil kao jedan od najglasnijih kritičara ekonomskih politika Vlade FBiH i stranaka Trojke. Njegovi istupi protiv minimalne plate od 1.000 KM bez fiskalnih reformi, zabrane rada nedjeljom, kao i ukupnog fiskalnog opterećenja, bili su direktni napadi na politike koje su zagovarali upravo SDP, NiP i Naša stranka.
U jednoj od svojih analiza upozoravao je da bi naglo povećanje minimalne plate bez reformi moglo dovesti do gubitka 20.000 do 30.000 radnih mjesta, rasta sive ekonomije i pritiska na budžete.
S druge strane, iz redova Trojke nisu ostajali dužni.
“Samoprozvani ekspert” i “stranački populista”.
Zastupnik SDP-a u Parlamentu FBiH Damir Mašić nedavno je Čavalića nazvao:
“Samoprozvanim ekonomskim ekspertom” i “stranačkim populistom”.
Damir Mašić o Čavalić. Screenshot
Damir Mašić o Čavalić. Screenshot
Reagujući na prijedlog povećanja penzija za 20 posto, Mašić je otvoreno doveo u pitanje njegovu ekonomsku vjerodostojnost i optužio ga za politički oportunizam.
Čavalić je odgovorio u nešto blažem tonu, ali nije propustio ironiju:
“Možda će vrlo brzo kolega i glasati za sličan, ali vladin prijedlog – što je tek onda paradoks.”
Paradoks je, čini se, danas još veći.
Uvreda za uvredu: “benzinske diplome” i “uhljebi”
Politički sukobi nisu se zadržali samo na institucionalnim raspravama.
U javnim prepucavanjima s analitičarkom Ivanom Marić, koja je bliska Trojci, Čavalić je otišao i korak dalje, aludirajući na njeno obrazovanje:
“Lijep dan je kada te na ekonomskim pitanjima spominje nekakav politolog sa sumnjivim, benzinskim diplomama.”
Čavalić o benzinskim diplomama. X
Čavalić o benzinskim diplomama. X
Marić mu nije ostala dužna:
“Neka nam oni koji rade dva-tri dana mjesečno objasne zašto trgovci moraju raditi nedjeljom.”
Ivana Marić ismijava Čavalića. Screenshot
Ivana Marić ismijava Čavalića. Screenshot
Ni tu nije bio kraj. Čavalić je vlast optuživao za “pravnu anarhiju”, diskriminaciju u primjeni zakona i pogodovanje pojedinim sredinama, posebno u slučaju izuzeća od zabrane rada nedjeljom.
SDP-ovi kadrovi: od kritike do otvorenih prozivki
Kritike na njegov račun dolazile su i iz drugih SDP-ovih redova.
Zastupnik u Skupštini KS Samir Avdić javno je ismijavao ekonomske stavove koji dolaze iz kruga Čavalića, dovodeći u pitanje tvrdnje o štetnosti određenih politika poput zabrane rada nedjeljom.
Samir Avdić o Admiru Čavaliću. Screenshot
Samir Avdić o Admiru Čavaliću. Screenshot
Slično je reagovao i Aner Žuljević, koji je tvrdio da rast fiskalnog prometa u RS nema veze s politikama koje Čavalić zagovara, već s procesom fiskalizacije.
Drugim riječima – politički jaz bio je dubok, konstantan i ličan.
SDP-ov Aner Žuljević o Čavaliću. Screenshot
SDP-ov Aner Žuljević o Čavaliću. Screenshot
Kritika “partijskog feudalizma”
Čavalić nije štedio ni Vladu FBiH kada je riječ o velikim projektima.
Za Južnu plinsku interkonekciju optuživao je vlast da “bježi od odgovornosti”, dok je u ekonomskim analizama često govorio o sistemu koji proizvodi zavisnost građana od budžeta i guši privatni sektor.
Njegov diskurs bio je jasan: manje države, više tržišta, manje političkog intervencionizma.
Upravo suprotno od onoga što su zagovarale stranke Trojke.
Pa šta se promijenilo?
Ostaje ključno pitanje: šta se u međuvremenu promijenilo? Odgovor je krajnje jednostavan - nakon što mu je, kako izvori tvrde, dizao pobunu u stranci i kovao plan da preuzme rukovodeće mjesto od Efendića, Čavalić je prije nego što je izbačen odlučio da napusti Stranku za BiH.
Međutim, tri i po godine na parlamentarnom budžetu (na kojem je ovaj veliki ekonomski liberal i simpatizer slobodnog tržišta proveo manje-više kompletan radni vijek) su se Čavaliću osladile, pa je ponudio svoje ime na trgovinu na političkom tržištu.
Uslov je, prema našim saznanjima bio jednostavan - jedno od prva dva mjesta na kompenzacijskog listi, s obzirom da je i sam Čavalić svjestan nepopularnosti koje uživa na terenu.
A jedini koji mu je to bio spreman ponuditi je kompromitovani Konaković čija je stranka trenutno u fazi raspada.
Politika bez principa ili pragmatizam?
Ovakvi politički zaokreti nisu novost u BiH, ali rijetko su ovako očigledni i dokumentovani kroz godine javnih sukoba.
Od “benzinskih diploma”, “uhljeba”, “populista” i “eksperata” – do potencijalnih stranačkih kolega.
Ako se transfer u NiP zaista realizuje, ostaje da se vidi hoće li Čavalić zadržati isti nivo kritičnosti prema politikama koje je ranije napadao - a to su bile gotovo sve ključne politike Trojke – ili će, kao i mnogi prije njega, otkriti da su kompromisi cijena ulaska u vlast.
Jedno je sigurno: politička memorija javnosti u ovom slučaju neće biti kratka.
Inače, NiP će Čavaliću biti četvrta stranka. Prethodno je bio član Naše stranke, Nezavisnog bloka te Stranke za BiH.