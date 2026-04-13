Ovako su se donedavno vrijeđali Čavalić i političari iz Trojke: "Kvazi ekspert", "benzinske diplome", "ćaci"...

Politička scena u Federaciji BiH još jednom potvrđuje staro pravilo: u politici nema trajnih neprijatelja – samo trajnih interesa i nezajažljive želje za uhljebljenem. Najnoviji primjer tog pravila dolazi kroz najavljeni politički zaokret federalnog zastupnika Admira Čavalića, koji bi, prema sve glasnijim informacijama, mogao postati dio Naroda i pravde (NiP) – stranke koja čini okosnicu Trojke, političkog bloka koji je godinama bio meta njegovih najoštrijih kritika. Ironija je tim veća ako se pogleda arhiva javnih nastupa, objava i međusobnih prepucavanja. Od “socijalističkih eksperimenata” do savezništva Admir Čavalić godinama je gradio politički i javni profil kao jedan od najglasnijih kritičara ekonomskih politika Vlade FBiH i stranaka Trojke. Njegovi istupi protiv minimalne plate od 1.000 KM bez fiskalnih reformi, zabrane rada nedjeljom, kao i ukupnog fiskalnog opterećenja, bili su direktni napadi na politike koje su zagovarali upravo SDP, NiP i Naša stranka. U jednoj od svojih analiza upozoravao je da bi naglo povećanje minimalne plate bez reformi moglo dovesti do gubitka 20.000 do 30.000 radnih mjesta, rasta sive ekonomije i pritiska na budžete. S druge strane, iz redova Trojke nisu ostajali dužni. “Samoprozvani ekspert” i “stranački populista”. Zastupnik SDP-a u Parlamentu FBiH Damir Mašić nedavno je Čavalića nazvao: “Samoprozvanim ekonomskim ekspertom” i “stranačkim populistom”.

Damir Mašić o Čavalić . Screenshot Damir Mašić o Čavalić . Screenshot

Reagujući na prijedlog povećanja penzija za 20 posto, Mašić je otvoreno doveo u pitanje njegovu ekonomsku vjerodostojnost i optužio ga za politički oportunizam. Čavalić je odgovorio u nešto blažem tonu, ali nije propustio ironiju: “Možda će vrlo brzo kolega i glasati za sličan, ali vladin prijedlog – što je tek onda paradoks.” Paradoks je, čini se, danas još veći. Uvreda za uvredu: “benzinske diplome” i “uhljebi” Politički sukobi nisu se zadržali samo na institucionalnim raspravama. U javnim prepucavanjima s analitičarkom Ivanom Marić, koja je bliska Trojci, Čavalić je otišao i korak dalje, aludirajući na njeno obrazovanje: “Lijep dan je kada te na ekonomskim pitanjima spominje nekakav politolog sa sumnjivim, benzinskim diplomama.”



Čavalić o benzinskim diplomama . X Čavalić o benzinskim diplomama . X

Marić mu nije ostala dužna: “Neka nam oni koji rade dva-tri dana mjesečno objasne zašto trgovci moraju raditi nedjeljom.”



Ivana Marić ismijava Čavalića . Screenshot Ivana Marić ismijava Čavalića . Screenshot

Ni tu nije bio kraj. Čavalić je vlast optuživao za “pravnu anarhiju”, diskriminaciju u primjeni zakona i pogodovanje pojedinim sredinama, posebno u slučaju izuzeća od zabrane rada nedjeljom. SDP-ovi kadrovi: od kritike do otvorenih prozivki Kritike na njegov račun dolazile su i iz drugih SDP-ovih redova. Zastupnik u Skupštini KS Samir Avdić javno je ismijavao ekonomske stavove koji dolaze iz kruga Čavalića, dovodeći u pitanje tvrdnje o štetnosti određenih politika poput zabrane rada nedjeljom.

Samir Avdić o Admiru Čavaliću . Screenshot Samir Avdić o Admiru Čavaliću . Screenshot

Slično je reagovao i Aner Žuljević, koji je tvrdio da rast fiskalnog prometa u RS nema veze s politikama koje Čavalić zagovara, već s procesom fiskalizacije. Drugim riječima – politički jaz bio je dubok, konstantan i ličan.

SDP-ov Aner Žuljević o Čavaliću . Screenshot SDP-ov Aner Žuljević o Čavaliću . Screenshot

Kritika “partijskog feudalizma” Čavalić nije štedio ni Vladu FBiH kada je riječ o velikim projektima. Za Južnu plinsku interkonekciju optuživao je vlast da “bježi od odgovornosti”, dok je u ekonomskim analizama često govorio o sistemu koji proizvodi zavisnost građana od budžeta i guši privatni sektor. Njegov diskurs bio je jasan: manje države, više tržišta, manje političkog intervencionizma. Upravo suprotno od onoga što su zagovarale stranke Trojke. Pa šta se promijenilo? Ostaje ključno pitanje: šta se u međuvremenu promijenilo? Odgovor je krajnje jednostavan - nakon što mu je, kako izvori tvrde, dizao pobunu u stranci i kovao plan da preuzme rukovodeće mjesto od Efendića, Čavalić je prije nego što je izbačen odlučio da napusti Stranku za BiH. Međutim, tri i po godine na parlamentarnom budžetu (na kojem je ovaj veliki ekonomski liberal i simpatizer slobodnog tržišta proveo manje-više kompletan radni vijek) su se Čavaliću osladile, pa je ponudio svoje ime na trgovinu na političkom tržištu.

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