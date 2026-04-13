Blanuša: Primjer Mađarske je poruka građanima RS

Branko Blanuša (SDS) čestitao je građanima Mađarske nakon izbornih rezultata, ističući da su podržali političku stranku Tisza, koja pripada grupaciji Evropska narodna stranka i zalaže se za vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

- Impresivno je da jedna vanparlamentarna stranka za samo dvije godine ostvari tako snažnu izbornu pobjedu, što govori o svijesti mađarskog naroda i njihovoj želji za promjenama - rekao je Blanuša.

Dodao je kako vjeruje da će Peter Mađar (Péter Magyar) nastaviti razvijati prijateljske odnose i jačati institucionalnu saradnju s Republikom Srpskom, na korist građana, a ne pojedinaca.

- Našem narodu u Republici Srpskoj poručujem da pogledaju primjer Mađara, koji su jasno pokazali da očekuju od vlasti da služi narodu, a ne obrnuto - zaključio je.