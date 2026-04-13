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Blanuša: Primjer Mađarske je poruka građanima RS

Istakao važnost odgovorne vlasti prema narodu

Branko Blanuša. SDS

B. A.

13.4.2026

Branko Blanuša (SDS) čestitao je građanima Mađarske nakon izbornih rezultata, ističući da su podržali političku stranku Tisza, koja pripada grupaciji Evropska narodna stranka i zalaže se za vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

- Impresivno je da jedna vanparlamentarna stranka za samo dvije godine ostvari tako snažnu izbornu pobjedu, što govori o svijesti mađarskog naroda i njihovoj želji za promjenama - rekao je Blanuša.

Dodao je kako vjeruje da će Peter Mađar (Péter Magyar) nastaviti razvijati prijateljske odnose i jačati institucionalnu saradnju s Republikom Srpskom, na korist građana, a ne pojedinaca.

- Našem narodu u Republici Srpskoj poručujem da pogledaju primjer Mađara, koji su jasno pokazali da očekuju od vlasti da služi narodu, a ne obrnuto - zaključio je.

# MAĐARSKA
# BRANKO BLANUŠA
# IZBORI
# SDS
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