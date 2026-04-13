CIK BiH je obavio svoje oko tendera: Odlučujuću ulogu odigrat će Ured za žalbe

Uvođenje nove tehnologije na birališta ima potencijal da desetkuje mogućnost izbornih krađa i donese prekretnicu u Bosni i Hercegovini (BiH). Biometrijska registracija otisaka prsta i ličnih dokumenata birača, te skeneranje glasačkih listića bi mogli spriječiti falsifikovanje volje birača.

Glasanje u tuđe ime i prevare pri prebrojavanju, te niz drugih metoda izbornih krađa su prošli uglavnom bez adekvatne kazne. Iz domovine su tako otjerane stotine hiljada građana svih nacionalnosti, koji u ovakvom sistemu više ne vide nikakvu perspektivu ni poštenje.

Opstrukcija vlasti

Ovo nije samo tehničko pitanje, već generacijski test zrelosti domaćih institucija. Neke od njih ga već nisu položile, poput državnog ministarstva finansija. Sabotirao je otvoreno ministar Srđan Amidžić proces od samog početka, budžetskim blokadama.

Znaju vladajuće oligarhije da digitalni trag neće moći kupiti, falsifikovati ni prisvojiti tokom višesedmičnog prebrojavanja. Neće više biti krađe identiteta, dopisivanja glasova „svojim“ i poništavanja „njihovim“ kandidatima, a rezultati će biti poznati odmah nakon glasanja.

Centralnoj izbornoj komisiji su nogu podmetali i profesionalni žalitelji, ciljanim žalbama s isključivim ciljem da uspore proces.

Sve u rukama URŽ-a

Odgovornost je sada na Uredu za razmatranje žalbi (URŽ), da što hitnije odluči o žalbama, koje su posljednja prepreka za nabavku opreme na vrijeme za izbore u oktobru ove godine.

Iako je u načelu nezavisno stručno tijelo, članove URŽ-a su imenovale vladajuće stranke u Parlamentu BiH. Zakon o javnim nabavkama BiH propisuje rok za rješavanje žalbi od mjesec dana, u izuzetno kopleksnim slučajevima dva mjeseca.

Ako URŽ iskoristi cijeli rok, birači neće imati priliku na ovogodišnjim izborima glasati uz pomoć napredne tehnologije. Izgubit ćemo još četiri godine.

Kako URŽ odlučuje?

O žalbama na tendere državnih institucija odlučuje centrala URŽ-a u Sarajevu, koja broji sedam članova - po dva iz svakog od tri etničke pripadnosti, te jedan iz reda ostalih. Odluku donosi pet članova, koje bira CMS – Sistem za automatsko upravljanje predmetima. Sličan sistem imaju sudovi i tužilaštva, kako bi se spriječilo namještanje određenih predmeta.

Odluke se donose prostom većinom od tri ili četiri glasa. Puni sastav od sedam članova se uključuje odlukom predsjednika URŽ-a, ili, naprimjer, kada se pojavi pitanje o kome URŽ nema ranije utvrđen stav. Taj scenarij bi mogao usporiti rješavanje ove žalbe.