Filipović: Želim BiH u kojoj će hrvatski narod biti ravnopravan, kandidatura je obaveza prema svakom našem čovjeku od Neuma do Posavine

Zastupnica HDZ-a u BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i kandidatkinja ove stranke za Predsjedništvo BiH poručila je da je prihvatila odgovornost sa osjećajem težine političkog momenta.

- Odrastala sam u možda nesigurnom okruženju, ali sa odgovornošću da budućnost možemo graditi radom i to je oblikovalo pogled na politiku danas - navela je.

Istakla je da iza nje stoje generacije ljudi HDZ-a BiH i da žele BiH u kojoj će hrvatski narod biti ravnopravan.

- Ravnopravnost je demokratski minimum koji želimo postići, temelj, a kvalitetan život svih ljudi u BiH je naš cilj. Ovo je poziv svim političarima na odgovornost, da zajednički gradimo BiH, stabilnu, evropsku. Uvjerena sam da zajedničkim snagama ovu viziju možemo ponuditi svima u BiH - naglasila je.

Dodala je da ovo nije stvar njene lične političke ambicije već povjerenja prema svakom čovjeku od Neuma do Posavine.

- Mi ne moramo misliti na isti način, ali moramo imati odgovornost. Uvjerena sam da će svi politički akteri povlačiti svoje poteze u skladu s tim. Na meni je da pokažem da sam kandidatkinja koja može okupljati članove koji razmišljaju na isti način, da sam ta koja ima najviše kapaciteta - rekla je komentirajući druge kandidate.