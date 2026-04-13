Čović: "Siguran sam da Bošnjaci neće podržati ideju da u Predsjedništvu sjede dva člana iz istog naroda"

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović obratio se javnosti nakon što je ova stranka donijela odluku da zastupnica u Predstavničkom domu PSBiH Darijana Filipović bude kandidatkinja za Predsjedništvo BiH.

Naveo je da je 11 stranaka podržalo kandidaturu, a onda se osvrnuo i na kandidaturu Slavena Kovačevića (DF) za ovu poziciju.

- Nije dobro da nam neko nameće i bira predstavnike tamo gdje se odlučuje o kolektivnim pravima, ni u domovima naroda, a još manje u Predsjedništvu BiH - ponovio je svoj stav Čović.

Naveo je da trenutno postoje "dva člana Predsjedništva BiH iz reda istog naroda".

- Oni koji slično pokušavaju, napravit će sebi štetu. Nadam se ili sam siguran ovaj put da će bošnjački narod to razumjeti i neće poduprijeti to kao ideju - istakao je Čović.

Naveo je da je Kovačević mijenjao nacionalnost i tužio BiH pred Sudom u Strazburu.

- Važno je da to razumiju Bošnjaci i odgovorne politike među Hrvatima koje još nisu podržale Filipović - istakao je Čović te pozvao sve da podrža Filipović.