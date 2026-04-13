Anketa / Ko će biti novi član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda?

HDZ BiH na današnjoj sjednici Predsjedništva stranke donio je odluku da Darijana Filipović, zastupnica u Predstavničkom domu PSBiH, bude kandidatkinja ove stranke za Predsjedništvo BiH.

Ranije je Demokratska fronta odlučila da njihov kandidat za ovu poziciju bude Slaven Kovačević, savjetnik aktuelnog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

Nakon dužeg vremenskog perioda, HDZ BiH će imati protukandidata i u strankama s hrvatskim predznakom. HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS su dogovorili da izađu sa zajedničkim kandidatom za Predsjedništvo BiH, no još se nisu odlučili ko će to biti.