Bećirović čestitao Magyaru: Nadam se da je ovo početak nove etape u odnosima BiH i Mađarske

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je čestitku lideru stranke Tisza Peteru Magyaru, povodom pobjede na parlamentarnim izborima u Mađarskoj te kazao da BiH želi unaprijediti ekonomsku, političku i svaku drugu saradnju s Mađarskom.

Bećirović se nada da će Magyarova pobjeda označiti početak nove etape u odnosima BiH i Mađarske, a koja će, kako je kazao, biti zasnovana na međusobnom poštovanju, uvažavanju i zajedničkoj posvećenosti miru i stabilnosti.

- Vjerujem da zajedno možemo doprinijeti jačanju naše sveukupne saradnje - izjavio je Bećirović, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.