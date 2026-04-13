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UNAPREĐENJE ODNOSA

Bećirović čestitao Magyaru: Nadam se da je ovo početak nove etape u odnosima BiH i Mađarske

Vjerujem da zajedno možemo doprinijeti jačanju naše sveukupne saradnje, izjavio je Bećirović

Bećirović i Magyar. Predsjedništvo BiH

FENA

13.4.2026

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je čestitku lideru stranke Tisza Peteru Magyaru, povodom pobjede na parlamentarnim izborima u Mađarskoj te kazao da BiH želi unaprijediti ekonomsku, političku i svaku drugu saradnju s Mađarskom.

Bećirović se nada da će Magyarova pobjeda označiti početak nove etape u odnosima BiH i Mađarske, a koja će, kako je kazao, biti zasnovana na međusobnom poštovanju, uvažavanju i zajedničkoj posvećenosti miru i stabilnosti.

- Vjerujem da zajedno možemo doprinijeti jačanju naše sveukupne saradnje - izjavio je Bećirović, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

# MAĐARSKA
# DENIS BEĆIROVIĆ
# PETER MAGYAR
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