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SUSRET U SARAJEVU

Ginkel s Hasičevićem: SAD spremne isporučiti gorivo i dopuniti skladišta ukoliko se ukinu carine

Ova inicijativa bi diversifikovala izvore nafte za BiH

Ginkel i Hasičević. Platforma X

A. O.

13.4.2026

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH, Džon Ginkel (John) sastao se sa federalnim ministrom trgovine Amirom Hasičevićem.

Fokus susreta bila je zaštita potrošača u BiH od volatilnosti cijena goriva na globalnom tržištu.

- Otpravnik poslova Ginkel pozdravio je napore Vlade FBiH na usvajanju inicijative kojom se od Vijeća ministara BiH traži privremeno ukidanje carina na uvoz nafte iz zemalja koje nisu članice EU-a ni CEFTE. Ova inicijativa bi diversifikovala izvore nafte za BiH, osigurala veću sigurnost i stabilnost snabdijevanja te smanjila volatilnost cijena koje potrošači osjećaju na pumpama. Sjedinjene Države su najveći svjetski proizvođač nafte, a američke kompanije spremne su isporučiti visokokvalitetno gorivo i dopuniti skladišta u BiH ukoliko se carine ukinu – navodi se na X profilu Ambasade SAD u BiH. 

# SASTANAK
# AMBASADA SAD U BIH
# AMIR HASIČEVIĆ
# JOHN GINKEL
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