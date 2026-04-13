Plenković u Mostaru: Sastanak s vrhom HNS-a i Darijanom Filipović

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković doputovao je u Mostar, gdje učestvuje na sastanku s delegacijom Hrvatskog narodnog sabora BiH i svojim saradnicima.

Tokom boravka, Plenković se sastao i s Darijanom Filipović, koja je nedavno predstavljena kao kandidatkinja HDZ-a BiH za članicu Predsjedništva BiH.

Uz hrvatskog premijera u Mostar su stigli i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH David Vlajčić, ministar vanjskih i evropskih poslova RH Gordan Grlić Radman, ministar gospodarstva RH Ante Šušnjar te sekretar kabineta za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.

Filipović je nakon objave kandidature poručila da politiku vidi kao prostor odgovornosti, stabilnosti i praktičnog djelovanja, naglasivši da Bosna i Hercegovina treba stabilnost i međusobno poštivanje.

Istakla je da svoju kandidaturu doživljava kao veliku čast i odgovornost prema hrvatskom narodu i političkoj stranci.