Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK VLADE RH

Plenković u Mostaru: Sastanak s vrhom HNS-a i Darijanom Filipović

Hrvatski premijer razgovarao s Darijanom nakon njene kandidature za Predsjedništvo BiH

Darijana Filipović i Andrej Plenković - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5
B. A.

13.4.2026

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković doputovao je u Mostar, gdje učestvuje na sastanku s delegacijom Hrvatskog narodnog sabora BiH i svojim saradnicima.

Tokom boravka, Plenković se sastao i s Darijanom Filipović, koja je nedavno predstavljena kao kandidatkinja HDZ-a BiH za članicu Predsjedništva BiH.

Uz hrvatskog premijera u Mostar su stigli i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH David Vlajčić, ministar vanjskih i evropskih poslova RH Gordan Grlić Radman, ministar gospodarstva RH Ante Šušnjar te sekretar kabineta za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.

Filipović je nakon objave kandidature poručila da politiku vidi kao prostor odgovornosti, stabilnosti i praktičnog djelovanja, naglasivši da Bosna i Hercegovina treba stabilnost i međusobno poštivanje.

Istakla je da svoju kandidaturu doživljava kao veliku čast i odgovornost prema hrvatskom narodu i političkoj stranci.

# DARIJANA FILIPOVIĆ
# MOSTAR
# HNS
# ANDREJ PLENKOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.