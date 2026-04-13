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POSJETIO ALUMINIJ

Ginkel u Mostaru: "Južna interkonekcija je prekretnica za Hercegovinu"

Američki zvaničnik posjetio Aluminij i razgovarao o energetskim projektima i LNG gasu

Ginkel posjetio Aluminij. Platforma X

B. A.

13.4.2026

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džon Ginkel (John Ginkel) boravio je u Mostaru, gdje je posjetio kompaniju Aluminij u vlasništvu izraelskog biznismena Amira Grossa Kabirija.

Tokom posjete, Ginkel je razgovarao s Kabirijem, predsjednikom M.T. Abraham Grupe, o projektu Južne interkonekcije i uvozu američkog LNG gasa, koji bi, kako je navedeno, trebao osigurati stabilnije i pouzdanije energetske izvore za region.

- Južna interkonekcija predstavlja prekretnicu za Hercegovinu: pristup američkom prirodnom gasu znači energetsku sigurnost, konkurentne cijene i mogućnost industrijskog razvoja - saopćeno je iz Ambasade SAD-a.

Podsjeća se da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH nedavno usvojio izmjene Zakona o gasovodu Južna plinska interkonekcija BiH i RH, koje će biti razmatrane i u Domu naroda.

Izmjenama se uvodi američki investitor AAFS Infrastructure and Energy d.o.o., dok se BH Gasu ukida ranija nadležnost nad ovim projektom.

# MOSTAR
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# JOHN GINKEL
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