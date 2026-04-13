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HRVATSKI PREMIJER

Plenković u Mostaru: 2025. godina donijela rekordnu gospodarsku razmjenu Hrvatske i BiH

Apeliram na zajedništvo, a što manju fragmentarnost koja je uvijek znak slabosti, poručio je hrvatski premijer

Susret u Mostaru. Fena

FENA

13.4.2026

Hrvatski premijer Andrej Plenković doputova je u ponedjeljak u Mostar u dvodnevni posjet Bosni i Hercegovini te je tom prigodom izjavio kako je vanjskotrgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u 2025. godini dosegnula rekordne četiri milijarde eura.

Plenković je stigao u pratnji potpredsjednika Vlade RH i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića, ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana, ministra gospodarstva Ante Šušnjara te državnog tajnika Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH Zvonke Milasa, a u prostorijama Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH dočekali su ih predsjednik HNS-a i dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović te dopredsjednica HDZ-a BiH i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović.

Čović je zahvalio hrvatskom premijeru na kontinuiranoj i sveobuhvatnoj pomoći Bosni i Hercegovini i hrvatskom narodu, istaknuvši strateške projekte u obrazovanju, zdravstvu, kulturi i infrastrukturi.

- Za nas je ovo veliki datum, ne samo zbog dolaska premijera Plenkovića i ministara, već i zbog današnjeg imenovanja naše kandidatkinje za hrvatskog člana Predsjedništva, kolegice Darijane Filipović - kazao je Čović.

Plenković je u svojoj izjavi izrazio potporu kandidaturi Darijane Filipović za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH, istaknuvši kako ona uživa ujedinjenu potporu hrvatskih političkih stranaka.

- Važna poruka koju možemo poslati je podrška koju je danas Darijana Filipović dobila za nominaciju kandidature za članicu Predsjedništava BiH iz redova hrvatskog naroda. Konstatirali smo danas da uživa njihovu ujedinjenu potporu, a mi ćemo se, govorim u svojstvu stranke, pridružiti toj potpori uoči Izbora, da hrvatski narod dobije svog legitimnog predstavnika. Siguran sam da će mlada, ali iskusna gospođa Filipović voditi odličnu kampanju i tako pridobiti što veći broj birača – kazao je Plenković.

Prokomentirao je i mogućnost da se za člana Predsjedništava BiH kandidira još jedan kandidat iz oporbenog bloka hrvatskih stranak.

- BiH jeste demokracija, ali hrvatski narod je najmalobrojniji. Tako su hrvatske stranke kada je Borjana Krišto bila kandidatkinja suspendirale pluralizam, ali ni to nije bilo dovoljno da se po postojećom izbornom sustavu izabere legitiman hrvatski predstavnik. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ne znam hoće li biti kandidature drugog hrvatskog predstavnika, no koliko je meni poznato, realne šanse u smislu pobjede na izborima ima samo gospoda Filipović. Apeliram na zajedništvo, a što manju fragmentarnost koja je uvijek znak slabosti - poručio je hrvatski premijer.

Naglasio je da je druga poruka koju šalje iz Mostara snažna suradnja koju Vlada RH razvija s Bosnom i Hercegovinom, ističući odlične odnose s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, kao i brojne zajedničke projekte koji se provode širom Bosne i Hercegovine uz financijsku podršku Republike Hrvatske.

Istaknuo je da su Ministri u Vladi RH "dobili trajni nalog podupirati sve projekte koji su od interesa za jačanje odnosa RH i BiH" te da su u desetak godina koliko on vodi Vladu RH, napravljeni vidljivi iskoraci.

Plenković će u utorak, zajedno s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, otvoriti ovogodišnje izdanje Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2026.

- Boravak na 27. mostarskom sajmu prilika je da u fokus stavimo činjenicu da je naša gospodarska razmjena u 2025. dosegnula 4 milijarde eura, najveći iznos ikada. Hrvatska je za Bosnu i Hercegovinu jedan od glavnih vanjsko-trgovinskih partnera i ulagača, pri čemu doprinosimo i otvaranju novih radnih mjesta. Također, vodimo računa i o energetskoj suradnji i pozdravljamo napredak po pitanju Južnoplinske interkonekcije – naglasio je hrvatski premijer.

Nakon svečanosti otvaranja Sajma. Plenković će nazočiti potpisivanju Sporazuma o poslovnoj suradnji i partnerstvu između Viroexpoa i Mostarskog sajma, te obilaskom paviljona 2.

Hrvatski premijer dotaknuo se i promjene vlasti u Mađarskoj, kazavši da se čuo s pobjednikom Peterom Magyarom te da mu je čestitao na uvjerljivoj pobjedi.

- Magyar je dio naše političke obitelji, član europskih pučana pa se nadamo staviti nove temelje u odnosima Hrvatske i Mađarske. Prilika je to i za deblokadu odluka po pitanju potpore Ukrajini – rekao je Plenković.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# HRVATSKA
# MOSTAR
# BIH
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