Sindikat doktora medicine i stomatologije TK: Rok od 15 dana za dogovor ili slijedi opći štrajk

Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona uputio je posljednji poziv Vladi Tuzlanskog kantona i Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za hitno rješavanje, kako navode, diskriminacije ljekara specijalista i subspecijalista, uz upozorenje da će u suprotnom pokrenuti opći štrajk.

Iz sindikata su saopćili da su u proteklih godinu dana iscrpljene sve zakonske mogućnosti za postizanje dogovora, te da je ostavljen rok od 15 dana za postizanje konačnog sporazuma kako bi se izbjegle radikalne mjere.

Navode da su već ispunjeni svi uslovi za organizaciju štrajka, ali da su takvu odluku do sada odgađali u interesu građana i zdravstvenog sistema.

Kao ključni problem ističu da su specijalisti i subspecijalisti izostavljeni iz procesa usklađivanja prava koja su, prema njihovim tvrdnjama, već osigurana drugim zaposlenima, što ocjenjuju kao sistemsku diskriminaciju kroz selektivnu primjenu koeficijenata složenosti poslova.

Sindikat zahtijeva korekciju koeficijenata stručnosti u rasponu od 5,2 do 6,2, naglašavajući da se ne radi o povećanju satnica, već o adekvatnom vrednovanju stručnosti i odgovornosti ljekara.

Dodaju i da su vlasti, uprkos iskazanoj spremnosti na dijalog, ignorisale zahtjeve sindikata te pregovarale sa, kako tvrde, subjektima koji nemaju legitimitet da zastupaju ljekarsku struku.

Upozoravaju da bi nastavak ovakvog odnosa mogao dovesti do odlaska stručnog kadra iz kantona, čime bi Tuzla mogla izgubiti status medicinskog i naučnog centra, a građani ostati bez adekvatne zdravstvene zaštite.

Sindikat ističe i da ljekari u Tuzlanskom kantonu rade duže u odnosu na kolege u ostatku Federacije, što, kako navode, dodatno opterećuje sistem i utiče na kvalitet zdravstvenih usluga.

Ukoliko u ostavljenom roku ne bude odgovora i konkretnog termina za nastavak pregovora, sindikat najavljuje pokretanje svih zakonom predviđenih mjera, uključujući opći štrajk.