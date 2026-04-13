Predsjednik Austrije snimio video na mjestu atentata na Franca Ferdinanda: Snažno podržavamo evropski put BiH

- Zdravo iz Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Danas su veze naših dviju zemalja na svim nivoima vrlo bliske, vrlo prijateljske. I takva prijateljstva treba ne samo njegovati, već i produbljivati. I tome pokušavam doprinijeti kao predsjednik, između ostalog kroz ovu posjetu ovdje u Sarajevu - kazao je.

Na početku obraćanja iz Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine, Van der Belen je istakao značaj međusobnih odnosa.

Predsjednik Austrije Aleksander Van der Belen (Alexander Van der Bellen) doputovao je u posjetu Bosni i Hercegovini, a na svom Instagram profilu objavio je videosnimak snimljen na mjestu atentata na Franca Ferdinanda (Franz Ferdinand) u Sarajevu, govoreći o povezanosti dvije zemlje.

Govoreći o konkretnim vezama između dvije države, izdvojio je nekoliko ključnih oblasti.

- Pa, prvo ekonomski. Preko 200 austrijskih kompanija je sada već u Bosni i Hercegovini aktivno. Drugo, više od 170.000 ljudi sa takozvanim korijenima u Bosni i Hercegovini danas živi u Austriji. Oni su komšije iz susjedstva, kolege iz firme ili školski prijatelji. Možda poznajete nekoga - poručio je.

Posebno je naglasio i prisustvo austrijske vojske u BiH.

- I treće, Austrijska vojska je ovdje već decenijama aktivna, trenutno sa 110 vojnika i vojnikinja kao dio Althea misije i zajedno sa drugim multinacionalnim partnerima osigurava stabilnost u regionu - kazao je.

Na kraju se osvrnuo na evropski put Bosne i Hercegovine, naglašavajući podršku Austrije.

- Dakle, već primjećujete da nas povezuje mnogo pozitivnog. I ovom posjetom radimo na tome da gledamo u zajedničku evropsku budućnost. Usput, za mnoge ljude u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je neka vrsta mjesta čežnje. To je zadatak za političarke i političare, da svoju zemlju pomjeraju naprijed u tom pravcu. Nažalost, proces već godinama stagnira. EU može biti snažan partner za ljude ovdje u mnogim stvarima. I Austrija izričito podržava ovaj put i nastavit će to činiti - rekao je.

Videosnimak je zaključio kratkom porukom: "Ćao, Sarajevo."