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"DIO MOG DOPRINOSA"

Đajić otkrio kako je pacijent spašen nakon teškog moždanog udara

Čestitam svima koji su učestvovali u ovoj intervenciji, rekao je Đajić

Vlado Đajić. Screenshot

S. S.

14.4.2026

Drago mi je da sam zajedno sa Vladom RS uspio da nabavim angio salu i opremu pomoću koje je mehanički izvađen tromb iz krvnog suda u mozgu kod pacijenta koji je imao težak moždani udar i bio u komatoznom stanju.

Poručio je ovo ljekar Vlado Đajić, naglasivši da je pacijent, što se može i vidjeti u videosnimku koji je objavio na društvenim mrežama, svjestan, orijentisan i pokretan.

– To je samo jedan dio mog doprinosa razvoju Univerzitetskog Kliničkog Centra za vrijeme mandata generalnog direktora. Čestitam svima koji su učestvovali u ovoj intervenciji – rekao je Đajić.

# VLADO ĐAJIĆ
# UKC BANJA LUKA
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