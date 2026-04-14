Đajić otkrio kako je pacijent spašen nakon teškog moždanog udara

Drago mi je da sam zajedno sa Vladom RS uspio da nabavim angio salu i opremu pomoću koje je mehanički izvađen tromb iz krvnog suda u mozgu kod pacijenta koji je imao težak moždani udar i bio u komatoznom stanju.

Poručio je ovo ljekar Vlado Đajić, naglasivši da je pacijent, što se može i vidjeti u videosnimku koji je objavio na društvenim mrežama, svjestan, orijentisan i pokretan.

– To je samo jedan dio mog doprinosa razvoju Univerzitetskog Kliničkog Centra za vrijeme mandata generalnog direktora. Čestitam svima koji su učestvovali u ovoj intervenciji – rekao je Đajić.