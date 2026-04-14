Video / Osumnjičeni za ubistvo na Dobrinji dovedeni na saslušanje u MUP KS

Osumnjičeni za ubistvo muškarca u sarajevskom naselju Dobrinja dovedeni su na saslušanje u prostorije MUP-a KS.

Podsjećamo, u ulici Dobrinjske bolnice mještani su jučer ispred zgrade pronašli tijelo muškarce, a s obzirom na lokaciju i položaj tijela, oni su posumnjali da je riječ o samoubistvu padom sa zgrade.

Na teren su izašli pripadnici pripadnici PS Dobrinja, a smrt muškarca je konstatovala doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS.

- Utvrđeno je da je preminuli A.M. (1990) iz Sarajeva. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji je rukovodio uviđajem, kojeg su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo - istakli su iz MUP-a KS.

Ipak, na kraju je utvrđeno da je riječ o ubistvu, a policijski službenici su sinoć uhapsili tri muškarca iz Sarajeva: N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993), zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo Ubistvo u saučiniteljstvu.

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