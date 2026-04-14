Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVEČANA CEREMONIJA

U Sarajevu obilježena 21. godišnjica 2. pješadijskog puka OSBiH i Dan Armije RBiH

Cvijeće na centralni spomenik položile su mnoge delegacije

U Sarajevu obilježena 21. godišnjica 2. pješadijskog puka OSBiH i Dan Armije RBiH - Avaz
U Sarajevu obilježena 21. godišnjica 2. pješadijskog puka OSBiH i Dan Armije RBiH - Avaz
U Sarajevu obilježena 21. godišnjica 2. pješadijskog puka OSBiH i Dan Armije RBiH - Avaz
U Sarajevu obilježena 21. godišnjica 2. pješadijskog puka OSBiH i Dan Armije RBiH - Avaz
U Sarajevu obilježena 21. godišnjica 2. pješadijskog puka OSBiH i Dan Armije RBiH - Avaz
+3
FENA

14.4.2026

Svečanom ceremonijom u Memorijalnom kompleksu Kovači u Sarajevu danas je obilježena 21. godišnjica 2. pješadijskog (Rendžerskog) puka Oružanih snaga BiH i 34. godišnjica formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Cvijeće na centralni spomenik položile su delegacije iz kabineta članova Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića, Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga BiH, federalnih i kantonalnih vlasti te boračkih udruženja.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izjavio je da je Armija Republike BiH, potpomognuta policijom, obranila državu i stvorila preduslov da se osigura trajni mir.

Dodao je da mi stojimo iza svojih heroja koji su u agresiji na Bosnu i Hercegovinu odbranili nezavisnost, suverenitet i civilizacijske vrijednosti.

Ademović je istakao da je dokumentovano niz ratnih zločina, među kojima je i genocid, za šta su pred Haškim sudom osuđeni Radovan Karadžić i Ratko Mladić.

Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo naveo je da bi bez Armije RBiH i MUP-a RBiH bio upitan i opstanak države Bosne i Hercegovine.

Poručio je da žrtve koje su tada date ne smiju biti zaboravljene i da manifestacije poput današnje predstavljaju sjećanje na našu slavnu borbu i pobjedu.

Centralna svečanost obilježavanja 21. godišnjice 2. pješadijskog (Rendžerskog) puka OSBiH i Dana Armije RBiH bit će održana i u srijedu, 15. aprila, na lokaciji kasarne i aerodroma Dubrave kod Živinica.

# SVEČANA CEREMONIJA
# DAN ARMIJE RBIH
# OSBIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.