U Sarajevu obilježena 21. godišnjica 2. pješadijskog puka OSBiH i Dan Armije RBiH

Svečanom ceremonijom u Memorijalnom kompleksu Kovači u Sarajevu danas je obilježena 21. godišnjica 2. pješadijskog (Rendžerskog) puka Oružanih snaga BiH i 34. godišnjica formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Cvijeće na centralni spomenik položile su delegacije iz kabineta članova Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića, Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga BiH, federalnih i kantonalnih vlasti te boračkih udruženja.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izjavio je da je Armija Republike BiH, potpomognuta policijom, obranila državu i stvorila preduslov da se osigura trajni mir.

Dodao je da mi stojimo iza svojih heroja koji su u agresiji na Bosnu i Hercegovinu odbranili nezavisnost, suverenitet i civilizacijske vrijednosti.

Ademović je istakao da je dokumentovano niz ratnih zločina, među kojima je i genocid, za šta su pred Haškim sudom osuđeni Radovan Karadžić i Ratko Mladić.

Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo naveo je da bi bez Armije RBiH i MUP-a RBiH bio upitan i opstanak države Bosne i Hercegovine.

Poručio je da žrtve koje su tada date ne smiju biti zaboravljene i da manifestacije poput današnje predstavljaju sjećanje na našu slavnu borbu i pobjedu.

Centralna svečanost obilježavanja 21. godišnjice 2. pješadijskog (Rendžerskog) puka OSBiH i Dana Armije RBiH bit će održana i u srijedu, 15. aprila, na lokaciji kasarne i aerodroma Dubrave kod Živinica.