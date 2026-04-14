Predsjednik Austrije: Visoki predstavnik i dalje potreban u BiH, OHR neće biti ukinut

Predsjednik Austrije Aleksander Van der Belen (Alexander Van der Bellen) izjavio je u utorak u Sarajevu da je funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i dalje potrebna te da, prema njegovim saznanjima, ta pozicija neće biti ukinuta.

- Smatramo da visoki predstavnik ovdje radi korisne stvari. Ta funkcija je uvedena s razlogom, kako bi postojao neko ko ima posljednju riječ u teškim odlukama, i koliko znam, ona će i dalje postojati - rekao je Van der Belen nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH.

Na početku obraćanja čestitao je nogometnoj reprezentaciji BiH plasman na Svjetsko prvenstvo, ističući snažne veze između dvije zemlje.

Naglasio je da u Austriji živi više od 170.000 ljudi porijeklom iz BiH, koje je opisao kao važan dio društva.

Trgovinska razmjena

- To su naše komšije, kolege i prijatelji. Ne možemo zamisliti Austriju bez njih - rekao je.

Van der Belen je istakao da su odnosi između dvije zemlje veoma razvijeni te da Austrija uvozi više iz BiH nego što izvozi, ocijenivši ukupnu trgovinsku razmjenu pozitivnom.

Dodao je da će Austrija nastaviti podržavati evropski put BiH, naglašavajući da je integracija u Evropskoj uniji ključna za stabilnost i prosperitet zemlje.

- Uvjeren sam da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji - rekao je.

Govoreći o sigurnosnoj saradnji, podsjetio je da austrijski vojnici učestvuju u misiji EUFOR Althea, dodajući da će Austrija naredne godine preuzeti komandovanje tom misijom.

Komentarišući globalnu situaciju, Van der Belen je rekao da je svijet suočen s velikim izazovima, uključujući rat u Ukrajini i sukobe na Bliskom istoku, što utiče na cijene energenata i globalnu stabilnost.

Zahtjevniji pregovori

Istakao je i da su pregovori o pristupanju Evropskoj uniji danas znatno zahtjevniji nego ranije, upozorivši da bi neiskorištavanje prilike za proširenje na zemlje Zapadnog Balkana moglo dovesti do političkog vakuma.

- Ako Evropska unija ne iskoristi ovu priliku, neko drugi će popuniti taj prostor - rekao je Van der Belen.

Dodao je da je BiH na raspolaganju oko 900 miliona eura pomoći, ali da postoji rizik da će ta sredstva biti preusmjerena ukoliko se reforme ne ubrzaju.

- Uprkos svim izazovima, Austrija ostaje prijatelj i snažan zagovornik pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji - zaključio je austrijski predsjednik.