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IZBORI

Petorka predvođena HDZ-om 1990 odbila Plenkovića: Ne podržavaju Darijanu Filipović

Stranke u Mostaru odbile zajednički nastup iza HDZ-ove kandidatkinje za Predsjedništvo BiH

Hrvatska petorka. HDZ 1990

B. A.

14.4.2026

Hrvatski premijer Andrej Plenković u Mostaru je pokušao postići dogovor sa tzv. Petorkom o zajedničkoj podršci jednoj kandidatkinji za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, ali bez uspjeha.

Petorku čine HDZ 1990, Hrvatski nacionalni pomak, Hrvatska republikanska stranka, Hrvatski demokratski savez i HSS BiH, a sastanak je bio usmjeren na podršku kandidatkinji HDZ-a BiH Darijana Filipović.

Međutim, predstavnici tih stranaka odbili su da podrže zajednički prijedlog, čime je propao pokušaj okupljanja šire političke podrške iza jedne kandidatkinje.

Plenković je nakon sastanka poručio da je važno osigurati legitimno predstavljanje hrvatskog naroda u Predsjedništvu BiH te naglasio opredijeljenost za ravnopravan položaj konstitutivnih naroda i evropski put Bosne i Hercegovine.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# DARIJANA FILIPOVIĆ
# HDZ 1990
# HRVATSKA PETORKA
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