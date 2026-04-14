Plenković: Gospodarska povezanost BiH i Hrvatske zalog stabilnosti i razvoja

Premijer Hrvatske Andrej Plenković kazao je u utorak na otvaranju Sajma gospodarstva u Mostaru kako je ovaj Sajam postao referentni gospodarski događaj ne samo u BiH, nego i u široj regiji te naglasio intenzivnu saradnju između Hrvatske i BiH, ističući poduzimanje daljnjih koraka u povezivanju u energetskom pogledu.

Dodao je kako Mostar nije samo otvoren grad, grad susreta, nego mjesto gdje se susreti pretvaraju u odluke, a odluke pretvaraju u gospodarsku suradnju i u konačnici razvoj i bolji tok gospodarstava, ali i životnog standarda svih koji su za njih vezani.

- Danas živimo u vremenima kada je pitanje sigurnosti, ratova, nestabilnosti, poremećaja opskrbnim lancima, rasta cijene energenata dominantna tema svih međunarodnih skupova, svih međunarodnih organizacija i zajednička zadaća na globalnoj, europskoj, regionalnoj, ali nacionalnoj razini da učinimo dodatne iskorake kako bismo osigurali sigurnost opskrbe energentima kako bi cijena tih energenata bila priuštiva i kako bismo jačali otpornost naših gospodarstava sa ciljem suzbijanja i inflatornih pritisaka i mogućih poremećaja na naša zajednička gospodarstva. Rast barela nafte, rast cijena derivata izravno utiče na gospodarske tokove, na sve ono što se zbiva u gospodarstvima i zato evo zajedničkim naporima nastojimo napraviti iskorake i dati doprinos na međunarodnoj razini da ne dođe do daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku već da se situacija smiri te da se cijene energenata naravno barem približno vrate na razinu prije početka rata - kazao je Planković.

Ocijenio je kako ova situacija pokazuje da pitanje energije nadilazi i tehničku i tržišnu dimenziju te da ono određuju u biti "razinu naše suverenosti", a suverenost znači sposobnost da država i njene institucije osiguraju ono što je ključno za svoje građane i za svoje gospodarstvo.

Naglasio je i sjajnu i intenzivnu saradnju između Hrvatske i BiH, ističući poduzimanje daljnjih koraka u povezivanju u energetskom pogledu.

- Veliki i značajan projekt Južne plinske interkonekcije nije samo projekt diverzifikacije obskrbe plinom za Bosnu i Hercegovinu, osobito za područje Federacije, nego je pitanje sigurnosti, stabilnosti i trajnog povezivanja na zapadne tokove i Hrvatske i Bosne i Hercegovine - ocijenio je Plenković.

Naglasio je kako poremećaj lanaca obskrbe pokazuje da je najvažniji resurs imati pouzdane partnere, one koji će u ovim krizama odabrati saradnju.

- Zato gospodarska povezanost između Hrvatske i Bosne i Hercegovine predstavlja zalog upravo takve saradnje. U prošloj 2025. godini naša je ekonomska razmjena dosegla 4 milijarde eura, to je najviše do sada - kazao je Plenković te dodao kako cijeni napore brojnih ulagača iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku koji su sa svojim investicijama pridonijeli stvaranju novih radnih mjesta i jačanju saradnje.