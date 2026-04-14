Milan Blagojević za "Avaz": Državna vlast u BiH je pravno i moralno trula

Nerad Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH najbolji je dokaz koliko je državna vlast u BiH pravno i moralno trula, izjavio je za “Avaz” pravni ekspert Milan Blagojević. Komentirajući blokade, bježanja sa sjednica i rušenja kvoruma, kakvi se ne mogu vidjeti ni u jednom parlamentu u svijetu, Blagojević kaže da u tome prednjači SNSD.

Poslovnik obavezuje

- I to isključivo zarad ličnih interesa Milorada Dodika i njegovog predatorsko-klijentelističkog okruženja, koje zaštitu svojih interesa lažno prikazuje kao vitalni nacionalni interes Srba i Republike Srpske. Takvo ponašanje je nemoralno i predstavlja kršenje i Ustava BiH i Poslovnika Doma naroda – upozorava Blagojević.

Podsjeća da poslovnik, između ostalog, propisuje da je svaki delegat dužan da učestvuje na sjednicama Doma naroda i da se na tim sjednicama angažira u pronalaženju rješenja za pitanja koja su na dnevnom redu. To znači da poslovnikom nije dozvoljeno delegatu da zbog ličnog i interesa partije i vođe ne dolazi na sjednice Doma.

- Ali iskustvo pokazuje da upravo zbog toga, a ne zbog zaštite vitalnog nacionalnog interesa, delegati SNSD-a ne učestvuju u radu Doma naroda, u čemu im često pomažu i hrvatski delegati. A onda im u tome svjesno ili nesvjesno pomaže bošnjačka strana, recimo sada kada njen predsjedavajući u Domu naroda zakazuje sjednicu Doma u sedmici velikih hrišćanskih praznika, što drugoj strani služi kao odlično opravdanje da eto, tobože zbog toga, ne dođu na sjednicu. Bošnjačka strana tome doprinosi i time što zahtijeva da Dom naroda usvoji akte za koje je unaprijed jasno da nisu u interesu entiteta, što onda SNSD-u i Dodiku izvanredno posluži da sebe prikažu kao tobožnje branioce srpstva i RS – ističe Blagojević.

Zloupotreba funkcije

Ukazuje i na apsurdne situacije da se prekinute sjednice ne nastavljaju, što relevantne odredbe poslovnika također propisuju, već se zakazuju i održavaju nove, o sasvim drugim pitanjima. Blagojević naglašava da je to očigledan dokaz zloupotrebe funkcije od predsjedavajućih i delegata u Domu naroda.

- Ovo čemu svjedočimo u radu Doma naroda, ali i u Vijeću ministara, Tužilaštvu BiH, Sudu BiH, VSTV-u BiH, u kojem se na razne načine opiru objavljivanju imovinskih kartona sudija i tužilaca i ne preduzimaju ništa zbog očigledne zloupotrebe sudijske i tužilačke funkcije u predmetima kakav je, recimo, napad na ustavni poredak BiH … sve to neumoljivo dokazuje koliko je trula cjelokupna vlast BiH, kako zakonodavna i izvršna, tako i ona pravosudna – kaže pravni ekspert Milan Blagojević.



