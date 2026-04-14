Liječnici u SBK nezadovoljni, moguć štrajk: Slagali su nas, kompromisa više nema

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona uputio je otvoreno pismo javnosti u kojem upozorava na kritično stanje u zdravstvenom sustavu te najavljuje mogućnost štrajka.

Strukovni sindikat zakazao je za 21. april Skupštinu Sindikata na kojoj će biti donesena odluka o stupanju u štrajk.

- Upravni odbor Sindikata već sada ima 70 posto članstva iza svojih leđa i poručuju da neće odustati. Na zadnjim pregovorima su pružene ruke, dogovorilo se povećanje od deset posto za sve liječnike, pokazali smo spremnost na kompromis i što smo dobili? Izigrani smo i slagani. Ako se ovako usuđuju lagati doktore o kojima ovisi zdravstvo u SBK-u, što li tek planiraju plasirati narodu pred izbore - saopćeno je iz Sindikata.

Sindikalisti dodaju kako im je dosta prebacivanja loptice između ministra zdravstva, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i kantonalnog premijera.

- Zbog takvog postupanja i narušenog povjerenja Sindikat je prekinuo pregovore. Čitajući medijske natpise možemo vidjeti te neke uvjete koje su napravili kao ustupke, ali nigdje nisu naveli da su to uvjeti koji pogoduju drugom sindikatu, njihovom glasačkom tijelu. Nećemo potpisati ponudu koju nam nude već godinu dana i ostajemo pri tome. Budemo li primorani ići u štrajk tražit ćemo uvjete s kojima smo ušli u pregovore - navodi se u saopćenju.

Strukovni sindikat naglašava kako daljnji kompromisi s trenutnim pregovaračima nisu mogući te pozivaju na hitne i transparentne poteze kako bi se očuvao zdravstveni sustav i zaštitilo dostojanstvo liječnika i prava pacijenata.

Sindikat upozorava i na alarmantne podatke o odljevu kadra. Prema njihovim navodima, u protekle dvije godine Liječničku komoru SBK napustilo je više od 60 doktora, dok u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trenutno nedostaje najmanje 50 liječnika za osnovno funkcionisanje službi.