Najveći teret rasta cijena snose najranjivije kategorije stanovništva: Rješenje su konkretne mjere poput subvencioniranja

Propast pregovora o miru između SAD i Irana izazvao je novi šok na globalnim tržištima i skok cijena nafte iznad 100 dolara po barelu. Nastavljena je blokada Hormuškog moreuza, a gotovo 1.000 tankera s naftom i transportnih brodova čeka na dozvole za plovidbu. Najave američke pomorske blokade iranskih luka stvaraju dodatnu neizvjesnost, dok stižu najave da bi cijena barela nafte mogla dostići i 150 dolara.

Prelijevanje krize

U našim okolnostima, gdje su cijene dizela iznad 3,60, a na nekim benzinskim pumpama i već iznad 4 KM, takav scenarij predstavljao bi ekonomsku katastrofu. Posebno u okolnostima u kojima vlasti i dalje ne donose mjere kojima bi ublažile snažan udar na građane.

- Aktuelna dešavanja na globalnoj sceni, posebno neuspjeh pregovora o stabilizaciji odnosa između SAD i Irana, dodatno su produbila već prisutnu neizvjesnost na međunarodnim finansijskim i robnim tržištima. Ovakvi geopolitički poremećaji imaju neposredan utjecaj na kretanje cijena energenata, prije svega nafte, što se potom prelijeva na rast troškova transporta, proizvodnje i u konačnici cijena osnovnih životnih namirnica – kaže profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Amila Pilav-Velić.

Inflatorni pritisci

Dodaje da je nezahvalno davati precizne prognoze u ovakvim uvjetima, ali da ekonomska teorija i dosadašnja iskustva ukazuju na realnu mogućnost daljeg rasta inflatornih pritisaka, uz istovremeno usporavanje ekonomskih aktivnosti. Upozorava da takva kombinacija, poznata kao stagflacija, predstavlja poseban izazov za donosioce ekonomskih politika, te da je trenutno najvažnije ukazati na socijalnu dimenziju krize.

- Najveći teret rasta cijena i ekonomske neizvjesnosti nesrazmjerno snose najranjivije kategorije stanovništva. Stoga je odgovornost javnih institucija da pravovremeno i ciljano intervenišu kroz mjere koje uključuju subvencioniranje osnovnih energenata, podršku domaćinstvima s niskim prihodima, kao i eventualno privremeno ublažavanje poreznog opterećenja na ključne životne proizvode. Istovremeno, važno je izbjeći neselektivne i fiskalno neodržive mjere koje mogu dodatno destabilizirati javne finansije bez dugoročnog efekta. Fokus treba biti na precizno usmjerenim politikama koje štite najugroženije, uz očuvanje makroekonomske stabilnosti – ističe profesorica Pilav-Velić.