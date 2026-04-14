Sjednica Doma naroda PSBiH zakazana za 20. april, na dnevnom redu više zakonskih prijedloga

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović je za 20. april sazvao redovnu sjednicu tog Doma, sa 54 predložene tačke dnevnog reda.

Ova sjednica sazvana je nakon par neuspješnih pokušaja održavanja hitne sjednice Doma naroda, koja nije mogla biti održana zbog nedostatka kvoruma uzrokovanog nedolaskom delegata iz SNSD-a i HDZ-a BiH.

Na dnevnom redu sjednice zakazane za 20. april nalazi se više zakonskih prijedloga, odluka, izvještaja i informacija.

Između ostalog, delegati bi trebali razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Predlagači navedenih zakona su članovi Kolegija Doma naroda: Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić, a kako je ranije rečeno, radi se o verziji zakona koju Vijeće ministara BiH nije prihvatilo, a predložilo je Ministarstvo pravde BiH.

Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju (principi), po skraćenom postupku.

Pred delegatima bi se trebao naći i zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, po hitnom postupku.

Predloženi zakon otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), koji je u decembru 2024. godine ocijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za provedbu međunarodnih finansijskih sankcija.

Od izuzetnog je značaja za očuvanje međunarodne reputacije BiH i izbjegavanje ulaska u FATF-ov ICRG proces (International Co-operation Review Group) - navedeno je ranije iz Vijeća ministara BiH.

Trebao bi biti razmatran, u prvom čitanju (principi) i Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona, s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima EU-a u ovom području.

Cilj zakona je transponiranje 16 EU direktiva i Paketa o integraciji električne energije, s fokusom na stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavu berze električne energije u BiH, čime se u ovom području ispunjava jedan od preduvjeta za izuzeće naše zemlje od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM).

Dom naroda bi, između ostalog, trebao razmatrati i Zahtjev Predstavničkog doma PSBiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, po hitnom postupku.