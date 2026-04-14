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GUŽVE U NAJAVI

Zbog biciklističke utrke u petak privremene naizmjenične obustave saobraćaja u Sarajevu i na putu Sarajevo-Mostar

Regulaciju saobraćaja će vršiti policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a prema procjenama organizatora, učesnici će oko 11.30 sati biti na području Ilidže, a oko 12.00 sati napustit će prostor Kantona Sarajevo

Trasa utrke. MUP KS

S. S.

14.4.2026

Udruženje za promociju biciklizma „Hercegovina Bike“ iz Mostara, organizator je Međunarodne biciklističke utrke „Tour of Bosnia and Herzegovina“, čiji start je planiran u petak, 17. aprila u 11.00 sati, sa platoa Vrbanja u Sarajevu, te završava u nedjelju 19. aprila u Neumu.

S tim u vezi, u petak će, prema Rješenju Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, doći do privremene izmjene režima saobraćaja na ruti utrke: Plato Vrbanja – M17 (Zmaja od Bosne, Džemala Bijedića) – Ilidža – Blažuj – Hadžići – Pazarić – Tarčin – Bradina – izlaz iz Kantona Sarajevo.

Od 10.30 sati, doći će do privremene obustave saobraćaja u ulici Vrbanja, te s početkom utrke u 11.00 sati, na utvrđenoj trasi će dolaziti do privremene naizmjenične obustave saobraćaja, u skladu s prolaskom učesnika utrke. Regulaciju saobraćaja će vršiti policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a prema procjenama organizatora, učesnici će oko 11.30 sati biti na području Ilidže, a oko 12.00 sati napustit će prostor Kantona Sarajevo.

Za vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja, s ciljem nesmetanog rada hitnih službi i osiguranja svih učesnika utrke, te svih učesnika u saobraćaju, policijski službenici će saobraćaj preusmjeravati na alternativne pravce.

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju naredbe ovlaštenih službenih osoba, te doprinesu sigurnom održavanju međunarodne biciklističke utrke „Tour of Bosnia and Herzegovina“ - naveli su iz MUP-a KS.

# SARAJEVO
# MOSTAR
# MUP KS
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