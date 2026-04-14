Zbog biciklističke utrke u petak privremene naizmjenične obustave saobraćaja u Sarajevu i na putu Sarajevo-Mostar

Udruženje za promociju biciklizma „Hercegovina Bike“ iz Mostara, organizator je Međunarodne biciklističke utrke „Tour of Bosnia and Herzegovina“, čiji start je planiran u petak, 17. aprila u 11.00 sati, sa platoa Vrbanja u Sarajevu, te završava u nedjelju 19. aprila u Neumu.

S tim u vezi, u petak će, prema Rješenju Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, doći do privremene izmjene režima saobraćaja na ruti utrke: Plato Vrbanja – M17 (Zmaja od Bosne, Džemala Bijedića) – Ilidža – Blažuj – Hadžići – Pazarić – Tarčin – Bradina – izlaz iz Kantona Sarajevo.

Od 10.30 sati, doći će do privremene obustave saobraćaja u ulici Vrbanja, te s početkom utrke u 11.00 sati, na utvrđenoj trasi će dolaziti do privremene naizmjenične obustave saobraćaja, u skladu s prolaskom učesnika utrke. Regulaciju saobraćaja će vršiti policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a prema procjenama organizatora, učesnici će oko 11.30 sati biti na području Ilidže, a oko 12.00 sati napustit će prostor Kantona Sarajevo.

Za vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja, s ciljem nesmetanog rada hitnih službi i osiguranja svih učesnika utrke, te svih učesnika u saobraćaju, policijski službenici će saobraćaj preusmjeravati na alternativne pravce.

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju naredbe ovlaštenih službenih osoba, te doprinesu sigurnom održavanju međunarodne biciklističke utrke „Tour of Bosnia and Herzegovina“ - naveli su iz MUP-a KS.