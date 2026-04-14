Od početka aprila gorivo skuplje i do 21 fening po litri

Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 u utorak je viša za 0,01 KM po litri u odnosu na dan ranije, dok je prosječna cijena dizela također porasla za 0,01 KM po litri.

U januaru ove godine cijena dizela bila je 2,29, a na današnji dan prosječna cijena iznosi 3,69 maraka po litri. Cijena litre benzina u januaru iznosila je 2,32, a trenutno je 2,90 maraka po litri, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine (FMT).

Cijena dizela od 1. aprila do danas veća je za 21, a cijena benzina za 15 feninga po litri.

Ove razlike najčešće su rezultat primjene mjere ograničenja marže, jer se ranije nabavljene zalihe prodaju po ranijim cijenama, dok se nove nabavke formiraju u skladu s aktuelnim ulaznim troškovima.

Iz FMT-a podsjećaju da su na snazi mjere ograničenja marže na naftne derivate.

Za gospodarska društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 maraka po litri derivata, dok je za gospodarska društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litri derivata.

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) obavlja redovne kontrole na tržištu naftnih derivata, a prijave građana predstavljaju važan doprinos učinkovitijem nadzoru i zaštiti potrošača.

Fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena propisanih mjerama neposredne kontrole cijena.

Federalno ministarstvo trgovine poziva građane FBiH da koriste mobilnu aplikaciju FMToil, putem koje mogu u realnom vremenu pratiti cijene goriva na benzinskim crpkama širom Federacije.