200 godina džamije Husein-kapetana Gradaščevića: Priča o kontinuitetu, vjeri, istrajnosti i identitetu jednog naroda

Medžlis Islamske zajednice Gradačac ove godine će nizom događaja obilježiti veliki jubilej - 200 godina od izgradnje džamije Husein-kapetana Gradaščevića.
Iako će, kako je u razgovoru za Agenciju MINA pojasnio glavni imam Medžlisa Gradačac Nusret-ef. Kujraković, svečano otvorenje biti upriličeno nakon završetka restauratorskih radova koji su planirani krajem avgusta ili početkom septembra, do samog datuma će se nizom događaja govoriti o ovom gradu, kapetanu Gradaščeviću i njegovoj zaostavštini.
– Dva stoljeća postojanja nisu samo broj, to je priča o kontinuitetu, vjeri, istrajnosti i identitetu jednog naroda. Ovo je i prilika da se osvrnemo na sve ono što je Husejnija značila kroz vrijeme – kazao je Kujraković.
Istakao je kako Husejnija nije samo arhitektonsko zdanje, ona je samo srce Gradačca i mjesto gdje su se susretale sudbine, učile prve životne lekcije i dijelile radosti i tuge.
– U njenoj blizini i pod njenim okriljem oblikovao se dug zajedništva koji traje do danas. Ova džamija je kroz svojih 200 godina svjedočila burnim vremenima, promjenama i izazovima. Uprkos svemu, ostala je uspravna i dostojanstvena, kao podsjetnik da ono što je građeno vjerom i iskrenom namjerom ne polazi već traje i jača – naglasio je Kujraković.
Do samog otvorenja planirana je izložba povodom 200 godina Husejnije, kroz koje će biti predstavljene fotografije džamije tokom period postojanja. Poseban dio, naglašava Kujraković, bit će posvećen Husein-kapetanu Gradaščeviću.
– Također je planirano i organiziranje okruglog stola te naučnih skupova i tribina na temu historije Gradaččca, osmanske arhitekture kao i ulogu džamije kroz vrijeme. Poseban akcenat i tu stavljamo na Husein-kapetana i vakuf njegove porodice – ističe Kujraković.
Učenici srednjih i osnovnih škola također će učestvovati u ovom važnom jubileju, kroz literarni konkurs "Moja Husejnija" kao i edukativne radionice o historiji džamije te organizirane posjete.
– U okviru obilježavanja 200. godišnjice planiramo i izradu dokumentarnog filma s džematlijama kao i samoj džamiji te izdavanje monografije – naglašava Kujraković.
Kujraković dodaje i da je pred nama jubilej koji nas poziva da zastanemo i prisjetimo onih koji su Husejniju gradili i čuvali, ali i da obnovimo vlastitu odgovornost prema nasljeđu koje smo dobili.
– Obilježavanje 200. godišnjice Husejnije neće biti samo svečanost nego izraz poštovanja, sjećanja i pripadnosti. Bit će to prilika da se još jednom uvjerimo Koliko su duboki korijeni koji nas povezuju i Koliko je snažna vrijednost zajedništva koje nas okuplja – ističe Kujraković.
Ovo je trenutak i kada se ne gleda samo unazad, kaže nam Kujraković.
– Ova godišnjica poziva nas da pogledamo naprijed, jer imamo odgovornost da ovu baštinu čuvamo, njegujemo i prenosimo budućim generacijama. Husejnija nije samo spomenik prošlosti već živo mjesto susreta, duhovnosti i zajedništva – istakao je Kujraković.
Na kraju, Kujraković je poručio da ovaj veliki jubilej ne bude samo obilježavanje prošlosti, nego i obnova naše posvećenosti zajedničkim vrijednostima.
– Neka nas podsjeti da samo zajedno možemo graditi budućnost dostojnu naslijeđa koje smo primili, te da su istinske vrijednosti trajne. I neka Husejnija, kao svjetionik vjere i zajedništva, nastavi obasjavati put generacijama koje dolaze – kazao je za Agenciju MINA glavni imam Medžlisa Gradačac Nusret-ef. Kujraković.