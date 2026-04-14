200 godina džamije Husein-kapetana Gradaščevića: Priča o kontinuitetu, vjeri, istrajnosti i identitetu jednog naroda

Medžlis Islamske zajednice Gradačac ove godine će nizom događaja obilježiti veliki jubilej - 200 godina od izgradnje džamije Husein-kapetana Gradaščevića.

Iako će, kako je u razgovoru za Agenciju MINA pojasnio glavni imam Medžlisa Gradačac Nusret-ef. Kujraković, svečano otvorenje biti upriličeno nakon završetka restauratorskih radova koji su planirani krajem avgusta ili početkom septembra, do samog datuma će se nizom događaja govoriti o ovom gradu, kapetanu Gradaščeviću i njegovoj zaostavštini.

– Dva stoljeća postojanja nisu samo broj, to je priča o kontinuitetu, vjeri, istrajnosti i identitetu jednog naroda. Ovo je i prilika da se osvrnemo na sve ono što je Husejnija značila kroz vrijeme – kazao je Kujraković.

Istakao je kako Husejnija nije samo arhitektonsko zdanje, ona je samo srce Gradačca i mjesto gdje su se susretale sudbine, učile prve životne lekcije i dijelile radosti i tuge.

– U njenoj blizini i pod njenim okriljem oblikovao se dug zajedništva koji traje do danas. Ova džamija je kroz svojih 200 godina svjedočila burnim vremenima, promjenama i izazovima. Uprkos svemu, ostala je uspravna i dostojanstvena, kao podsjetnik da ono što je građeno vjerom i iskrenom namjerom ne polazi već traje i jača – naglasio je Kujraković.

Do samog otvorenja planirana je izložba povodom 200 godina Husejnije, kroz koje će biti predstavljene fotografije džamije tokom period postojanja. Poseban dio, naglašava Kujraković, bit će posvećen Husein-kapetanu Gradaščeviću.