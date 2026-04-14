Košarcu nije drago što opozicija u RS-u slavi poraz Orbana: "Radujete se kao bošnjački političari"

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac reagovao je na komentare opozicionih političkih aktera u Republici Srpskoj nakon izbornog poraza mađarskog premijera Viktora Orbana, optuživši ih za, kako je naveo, neprimjereno slavlje.

Košarac je na društvenoj mreži X poručio da opozicija u Republici Srpskoj, kako tvrdi, "likuje nad porazom dokazanog prijatelja srpskog naroda sa obje strane Drine".

Dodao je i da se, prema njegovim riječima, opozicioni političari "raduju i slave kao bošnjački političari" zbog Orbánovog poraza, kojeg smatraju jednim od ključnih saveznika Republike Srpske.

U nastavku je podsjetio na stav Mađarske u Ujedinjenim nacijama, ističući da je ta država glasala protiv rezolucije o Srebrenici.

Košarac je u svojim izjavama također optužio opoziciju da očekuje podršku Velike Britanije i Njemačke, za koje je naveo da su bile predlagači rezolucija čiji je, prema njegovim riječima, cilj bio "satanizacija srpskog naroda".