Dodikova reakcija na debatu Minića i Stanivukovića: "Bolje da je Savo kum, nego da je pe*er"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon komentara koji je objavio tokom televizijske debate između ministra u Vladi Republike Srpske Save Minića i gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića.

Prateći debatu, Dodik je na društvenoj mreži X objavio komentar: "Bolje da je Savo kum, nego da je pe*er."

Debata između Minića i Stanivukovića bila je obilježena žestokim verbalnim sukobom. Gradonačelnik Banje Luke je u više navrata Minića nazvao "kumom", aludirajući na njegove bliske veze s porodicom Dodik.