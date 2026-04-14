Dodikova reakcija na debatu Minića i Stanivukovića: "Bolje da je Savo kum, nego da je pe*er"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon komentara koji je objavio tokom televizijske debate između ministra u Vladi Republike Srpske Save Minića i gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića.
SRAMOTNO
Nakon Dodikove objave, Stanivuković je reagovao podijelivši snimak ekrana sporne poruke, uz oštru poruku upućenu lideru SNSD-a
Dodik i Stanivuković. Pixsell
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon komentara koji je objavio tokom televizijske debate između ministra u Vladi Republike Srpske Save Minića i gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića.
Dodikova objava. Platforma X
Prateći debatu, Dodik je na društvenoj mreži X objavio komentar: "Bolje da je Savo kum, nego da je pe*er."
Debata između Minića i Stanivukovića bila je obilježena žestokim verbalnim sukobom. Gradonačelnik Banje Luke je u više navrata Minića nazvao "kumom", aludirajući na njegove bliske veze s porodicom Dodik.
Nakon Dodikove objave, Stanivuković je reagovao podijelivši snimak ekrana sporne poruke, uz oštru poruku upućenu lideru SNSD-a:
- Milorade, vratite tvit koji ste u međuvremenu izbrisali, da cijeli svijet još jednom vidi Vašu sramotu! Možete li reći ko je sljedeći kandidat za predsjednika, pošto je ovaj večeras svoje završio. Ugodna noć.
Dodik mu je potom kratko odgovorio: "Važno je da si ti pročitao."
POTVRĐENO ZA "AVAZ"