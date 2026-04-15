U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Liban i Izrael za istim stolom

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Liban i Izrael za istim stolom.

Liban i Izrael započeli su u utorak prvu rundu direktnih diplomatskih razgovora nakon više od 30 godina pod posredovanjem SAD, dok Izrael nastavlja ofanzivu u južnom Libanu za koju tvrdi da cilja militante Hezbolaha.

Libanska ambasadorica u SAD Nada Hamadeh i izraelski ambasador Jehiel Leiter na pregovorima u State Departmentu predstavljaju svoje zemlje. Radi se o historijskom poduhvatu, kazao je šef američke diplomatije Rubio.

Tramp najavio da bi se razgovori s Iranom mogli nastaviti za dva dana. Nastavljena je američka blokada iranskih luka.

Ratni komandanti s Une i Drine za "Avaz" su govorili povodom Dana Armije RBiH: Srca i odlučnost odbranili su BiH.

Mirza Alihodžić govorio je o marginalizaciji civilnih žrtava rata; Ministar je rekao da moja kolica nisu njegova nadležnost.

Industrija je na koljenima, kriza i izostanak reakcije vlasti. Zašto Federacija ne preuzme "Željezaru" i "Koksaru"?

Analiziramo kako je HDZ BiH "razbio" politički obrazac, drugi kaskaju: Žene na najvišim pozicijama pravilo, a ne izuzetak.

Od prašnjavih depoa do crvenog tepiha u Kanu: Sarajevska riznica filma čuva magiju celuloida.

Ekstraprofit preko leđa građana, vlasti umrtvljene: BiH na pragu "inflacijske spirale".

Nevjerovatna rješenja u upravi: Razriješen, imenovan na novu funkciju, pa ponovo vraćen na staru.

Nakon pada Orbanovog režima, kako Mađarska sada može predvoditi borbu protiv iliberalizma.

Monstruozan zločin u Sarajevu, našli tijelo na ulici, u naselju Dobrinja. "Švabu" satima tukli šipkama i kašikom za cipele, sve snimali telefonom.

Na kulturnim stranama čitajte o Sarajevo International Guitar Festivalu.

Emrah Emšo govorio je o detaljima nove pjesme koja nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Na sportskim stranama čitajte o posljednjim četrvtfinalnim mečevima Lige prvaka.

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