Ratni komandanti s Une i Drine o Danu Armije RBIH: Srca i odlučnost odbranili su Bosnu i Hercegovinu

Povodom 21. godišnjice 2. pješadijskog puka OSBiH i Dana Armije RBiH centralna svečanost danas će biti organizirana na lokaciji kasarne i aerodroma Dubrave kod Živinica. 15. april, dan kada je 1992. godine, odlukom Predsjedništva RBiH, formirana Armija RBiH, obilježava se brojnim sadržajima širom države. O danima početka agresije, izrastanja vojne sile iz patriotskih snaga u našim mahalama i selima, te njenom zaustavljanju u pobjedonosnom pohodu 1995., za „Avaz“ govore ratni komandanti bihaćke 502. viteške i goraždanske 31. drinske udarne brigade ARBiH, Hamdija Abdić Tigar i Abduselam Sijerčić Pelam. - Organizaciju smo imali u tri sloja – Patriotska liga, Teritorijalna odbrana i na kraju ARBiH. 15. april je veliki dan, jer po prvi put u historiji BiH je dobila svoju vojsku. Iako je u njoj bilo najviše Bošnjaka, moram naglasiti da je ARBIH bila multietnična, a polazim od svoje brigade koja je imala veliki broj Hrvata i Srba – kaže Hamdija Abdić Tigar, jedan od heroja 5. korpusa.

Hamdija Abdić Tigar: Brat na brata . Ustupljena fotografija Hamdija Abdić Tigar: Brat na brata . Ustupljena fotografija

Fikretova izdaja Podsjeća da je ARBiH veći dio rata imala više vojnika nego oružja, jer je stasavala od samoorganiziranih patriotskih snaga odlučnih da brane domovinu. Teško mu je izdvojiti najteže trenutke. - Bilo je teško zbog tog naoružanja, što ne znaš ni protiv koga se boriš, protiv komšija i ljudi s kojima si bio u dobrim odnosima. Čovjek je na to bio nespreman. Kod nas je teško bilo 1993. godine, kada se desila ta izdaja Fikreta Abdića, kad je brat na brata išao, a krizne periode imali smo 1994. Svaki dan je bio težak. I kad pobjeđujete teško je, jer ste sedmicama u vojničkim čizmama, ali kad oslobađaš onda je to puno lakše istrpjeti – sjeća se Abdić. Decenijama traje dilema zašto je rat zaustavljen u danima kada je ARBiH izrasla u silu, koja je oslobađala okupirane gradove i kada su njene jedinice bile nadomak Prijedora i Banje Luke. Tigar je među onima kojima je žao što operacije oslobađanja nisu dovedene do kraja, posebno iz perspektive kada vlasti RS ne odustaju od pokušaja urušavanja države. - Bio sam direktan učesnik, možda najbliži tim dijelovima gore. Naravno da mi je žao, ne da protjeraš nekoga, nego da multietnička BiH bude na cijeloj teritoriji. Morali smo stati. Bio sam prisutan kada je to naređeno, pa smo neko vrijeme pokušavali da oslobodimo još teritorije. Bili bismo bombardovani, bio je žestok pritisak. Trebalo je još vremena, tako da smo ostvarili što smo mogli. Da, da se produžilo, da nismo imali blokadu Amerike i tih velikih sila, znam da bismo oslobodili dio teritorije Banje Luke, Prijedora i tako dalje. Nerealno je danas pričati da smo mi to mogli i trebali uraditi, pa da idemo protiv SAD i Zapada – ističe Abdić.

Abduselam Sijerčić Pelam: Najteži prvi dani Goražda . Ustupljena fotografija Abduselam Sijerčić Pelam: Najteži prvi dani Goražda . Ustupljena fotografija