Austrijski predsjednik stigao u OHR: Sastao se s visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom

Austrijski predsjednik Aleksander Fan Der Belen boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
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SARAJEVO
Austrijski predsjednik je nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH rekao da je funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i dalje potrebna te da, prema njegovim saznanjima, ta pozicija neće biti ukinuta
Austrijski predsjednik Aleksander Fan Der Belen boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Jučer se sastao s članovima Predsjedništva BiH, a danas je stigao u posjetu OHR-u.
Njega je dočekao visoki predstavnik Kristijan Šmit, a nakon sastanka prvi čovjek međunarodne zajednice će se obratiti medijima.
Austrijski predsjednik je nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH rekao da je funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i dalje potrebna te da, prema njegovim saznanjima, ta pozicija neće biti ukinuta.
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