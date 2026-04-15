Austrijski predsjednik stigao u OHR: Sastao se s visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom

Jučer se sastao s članovima Predsjedništva BiH, a danas je stigao u posjetu OHR-u.

Njega je dočekao visoki predstavnik Kristijan Šmit, a nakon sastanka prvi čovjek međunarodne zajednice će se obratiti medijima.

Austrijski predsjednik je nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH rekao da je funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i dalje potrebna te da, prema njegovim saznanjima, ta pozicija neće biti ukinuta.

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