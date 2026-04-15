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SARAJEVO

Austrijski predsjednik stigao u OHR: Sastao se s visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom

Austrijski predsjednik je nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH rekao da je funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i dalje potrebna te da, prema njegovim saznanjima, ta pozicija neće biti ukinuta

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

15.4.2026

Austrijski predsjednik Aleksander Fan Der Belen boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Jučer se sastao s članovima Predsjedništva BiH, a danas je stigao u posjetu OHR-u.

Njega je dočekao visoki predstavnik Kristijan Šmit, a nakon sastanka prvi čovjek međunarodne zajednice će se obratiti medijima.

Austrijski predsjednik je nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH rekao da je funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i dalje potrebna te da, prema njegovim saznanjima, ta pozicija neće biti ukinuta.

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# ALEXANDER VAN DER BELLEN
# CHRISTIAN SCHMIDT
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