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KADROVSKE PROMJENE

SBB kreće u ofanzivu na glavni grad: Fahrudin Radončić otkrio planove za oktobarske izbore

Prema njegovim riječima, u pripremi je i Program za bolji Kanton Sarajevo, koji bi uskoro trebao biti predstavljen javnosti kao ključni dokument političkog djelovanja stranke u glavnom gradu

SBB najavljuje jačanje političkog djelovanja u Sarajevu pred izbore. Avaz

I. Š.

15.4.2026

Predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić poručio je da očekuje odličan izborni rezultat stranke u Kantonu Sarajevo, ističući da među aktivistima vlada snažan optimizam i spremnost za političku borbu uoči oktobarskih izbora.

Nakon razgovora s aktivistima iz Kantona Sarajevo, Radončić je istakao da želja članstva da se, kako je naveo, „pobjednički suoče s aktuelnim problemima, nesposobnom vlašću i sindromom apatije koji je zahvatio narod“, ulijeva dodatno povjerenje u uspjeh SBB-a.

Prema njegovim riječima, u pripremi je i Program za bolji Kanton Sarajevo, koji bi uskoro trebao biti predstavljen javnosti kao ključni dokument političkog djelovanja stranke u glavnom gradu.

Posebno je naglašena uloga privremenog vršioca dužnosti koordinatora Denisa Muminovića, koji je, kako je navedeno, na Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine preuzeo koordinaciju sa općinskim povjerenicima i lokalnim organizacijama SBB-a u Sarajevu.

Radončić je poručio da slijedi i zvaničan izbor predsjednika sarajevskog rukovodstva stranke, navodeći da bi to trebalo biti novo i mlađe lice s prepoznatljivim rezultatima iz oblasti iz koje dolazi.

- Tempiramo formu za pobjednički oktobar - poručio je predsjednik SBB-a, uz jasnu najavu da stranka želi značajno jačanje pozicije u Kantonu Sarajevo.

U stranci vjeruju da bi novi kadrovi, reorganizacija i fokus na konkretne probleme građana mogli donijeti snažniji politički zamah pred naredni izborni ciklus.

# SBB
# SARAJEVO
# FAHRUDIN RADONČIĆ
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