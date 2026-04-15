SBB kreće u ofanzivu na glavni grad: Fahrudin Radončić otkrio planove za oktobarske izbore

Predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić poručio je da očekuje odličan izborni rezultat stranke u Kantonu Sarajevo, ističući da među aktivistima vlada snažan optimizam i spremnost za političku borbu uoči oktobarskih izbora.

Nakon razgovora s aktivistima iz Kantona Sarajevo, Radončić je istakao da želja članstva da se, kako je naveo, „pobjednički suoče s aktuelnim problemima, nesposobnom vlašću i sindromom apatije koji je zahvatio narod“, ulijeva dodatno povjerenje u uspjeh SBB-a.

Prema njegovim riječima, u pripremi je i Program za bolji Kanton Sarajevo, koji bi uskoro trebao biti predstavljen javnosti kao ključni dokument političkog djelovanja stranke u glavnom gradu.

Posebno je naglašena uloga privremenog vršioca dužnosti koordinatora Denisa Muminovića, koji je, kako je navedeno, na Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine preuzeo koordinaciju sa općinskim povjerenicima i lokalnim organizacijama SBB-a u Sarajevu.