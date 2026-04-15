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ANALIZIRAMO

HDZ BiH "razbio" politički obrazac, drugi kaskaju: Žene na najvišim pozicijama pravilo, a ne izuzetak

U drugim strankama se na prste jedne ruke mogu izbrojati žene na važnim pozicijama, u HDZ-u obnašaju brojne državne funkcije

Krišto, Filipović, Pendeš i Bradara: Na najvišim pozicijama. Fena - HDZ BiH - Avaz

Piše: Sedin Spahic

15.4.2026

I dok je u Bosni i Hercegovini zastupljenost žena u politici samo puko ispunjavanje zakonske obaveze o 40 posto zastupljenosti, uz obavezno drugo i peto mjesto na listi, Hrvatska demokratska zajednica BiH je napravila iskorak u smislu zastupljenosti žena na najvišim pozicijama.

Neke druge stranke jesu stavljale žene na visoke pozicije, ali ispostavilo se to na kraju kao izuzetak, a ne neko pravilo. Nije tajna da je Željka Cvijanović jedna od najutjecajnijih osoba u SNSD-u i da je postala prva žena u Predsjedništvu BiH u historiji, no SNSD nije nastavio s tom praksom i s drugim kadrovima.

Nije usamljena

SDA jeste imala Biseru Turković u Vijeću ministara BiH i Meliku Mahmutbegović u rukovodstvu Federacije BiH, ali dalje od toga se nije išlo. Na prste jedne ruke mogu se osobe koje obnašaju najviše pozicije iz SDP-a, NiP-a, SDS-a, PDP-a, a donekle se dolaskom Sabine Ćudić na čelo Naše stranke situacija u njoj počela mijenjati. Ipak, ostaje da se vidi dokle će to ići.

Ono što je evidentno, da kod HDZ-a BiH ovakve stvari više nisu nikakav izuzetak. Državna zastupnica Darijana Filipović je predložena za Predsjedništvo BiH u situaciji kada Željko Komšić nema mogućnost kandidature u ime DF-a, što uveliko povećava šanse kandidatu HDZ-a da zasjedne na ovu poziciju.

Sestra Darijane Filipović, Andrijana Katić je ministrica prometa i komunikacija Federacije BiH. U prošlom mandatu HDZ BiH je imao i dopremijerku FBiH, a to je bila tadašnja ministrica finansija Jelka Miličević.

Dubravka Bošnjak. Fena

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH je Borjana Krišto, koja je prije četiri godine bila predložena i za Predsjedništvo BiH. Da ne bi Krišto bila usamljena među muškim društvom, pobrinula se ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak, također kadar HDZ-a BiH.

Dom naroda

Prije Bošnjak, na istoj ministarskoj poziciji ranije je sjedila još jedna žena iz HDZ-a BiH, a to je Ankica Gudeljević.

Delegatkinja HDZ-a BiH Marina Pendeš sjedi sa 14 muškaraca u Domu naroda PSBiH, a ranije je bila i ministrica odbrane.

Prva žena u historiji

Ništa drugačija politika HDZ-a BiH nije ni na nižim nivoima vlasti. Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona je Marija Buhač, inače prva žena na toj poziciji u historiji, a načelnica Čapljine je Iva Raguž.

Predsjednica Federacije FBiH je Lidija Bradara, također kadar HDZ-a BiH.

# LIDIJA BRADARA
# MARINA PENDEŠ
# HDZ BIH
# DARIJANA FILIPOVIĆ
# BORJANA KRIŠTO
# ANDRIJANA KATIĆ
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