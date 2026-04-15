HDZ BiH "razbio" politički obrazac, drugi kaskaju: Žene na najvišim pozicijama pravilo, a ne izuzetak

I dok je u Bosni i Hercegovini zastupljenost žena u politici samo puko ispunjavanje zakonske obaveze o 40 posto zastupljenosti, uz obavezno drugo i peto mjesto na listi, Hrvatska demokratska zajednica BiH je napravila iskorak u smislu zastupljenosti žena na najvišim pozicijama.

Neke druge stranke jesu stavljale žene na visoke pozicije, ali ispostavilo se to na kraju kao izuzetak, a ne neko pravilo. Nije tajna da je Željka Cvijanović jedna od najutjecajnijih osoba u SNSD-u i da je postala prva žena u Predsjedništvu BiH u historiji, no SNSD nije nastavio s tom praksom i s drugim kadrovima.

Nije usamljena

SDA jeste imala Biseru Turković u Vijeću ministara BiH i Meliku Mahmutbegović u rukovodstvu Federacije BiH, ali dalje od toga se nije išlo. Na prste jedne ruke mogu se osobe koje obnašaju najviše pozicije iz SDP-a, NiP-a, SDS-a, PDP-a, a donekle se dolaskom Sabine Ćudić na čelo Naše stranke situacija u njoj počela mijenjati. Ipak, ostaje da se vidi dokle će to ići.

Ono što je evidentno, da kod HDZ-a BiH ovakve stvari više nisu nikakav izuzetak. Državna zastupnica Darijana Filipović je predložena za Predsjedništvo BiH u situaciji kada Željko Komšić nema mogućnost kandidature u ime DF-a, što uveliko povećava šanse kandidatu HDZ-a da zasjedne na ovu poziciju.

Sestra Darijane Filipović, Andrijana Katić je ministrica prometa i komunikacija Federacije BiH. U prošlom mandatu HDZ BiH je imao i dopremijerku FBiH, a to je bila tadašnja ministrica finansija Jelka Miličević.