BiH privremeno ukinula vize za državljane Saudijske Arabije, Omana i Bahreina

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se privremeno ukida vizni režim za državljane Saudijske Arabije, Oman i Bahrein u periodu od 1. juna do 30. septembra.

Prema odluci Ministarstva vanjskih poslova BiH, građani ove tri zemlje tokom ljetne turističke sezone mogu ulaziti u BiH bez vize i boraviti do 30 dana.

Ova praksa se provodi svake godine s ciljem jačanja turističke posjete, unapređenja ekonomske saradnje i razvoja bilateralnih odnosa, s obzirom na to da su državljani ovih zemalja česti posjetioci Bosne i Hercegovine tokom ljeta.