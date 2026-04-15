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VIZNI REŽIM

BiH privremeno ukinula vize za državljane Saudijske Arabije, Omana i Bahreina

Odluka važi tokom ljetne sezone radi jačanja turizma

Turizam u BiH. FENA

B. A.

15.4.2026

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se privremeno ukida vizni režim za državljane Saudijske Arabije, Oman i Bahrein u periodu od 1. juna do 30. septembra.

Prema odluci Ministarstva vanjskih poslova BiH, građani ove tri zemlje tokom ljetne turističke sezone mogu ulaziti u BiH bez vize i boraviti do 30 dana.

Ova praksa se provodi svake godine s ciljem jačanja turističke posjete, unapređenja ekonomske saradnje i razvoja bilateralnih odnosa, s obzirom na to da su državljani ovih zemalja česti posjetioci Bosne i Hercegovine tokom ljeta.

# TURIZAM
# LJETNA SEZONA
# VIJEĆE MINISTARA BIH
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