Mirza Alihodžić o marginalizaciji civilnih žrtava rata: Ministar rekao da moja kolica nisu njegova nadležnost

U ljeto 1996. godine kada je prvi put izašao iz bolnice za vikend, jednim sanitetom je prebačen do Čengić-Vile, a drugim do Dobrinje i tada je nastala fotografija koja je, kako kaže, simbol prkosa.

Mirza Alihodžić ima 45 godina, a 26. februara 1995. je teško ranjen zbog čega je ostao paralisan i u kolicima i, kako kaže, život mu se okrenuo za 360 stepeni. Mirza je kao 15-godišnjak s drugarom otišao do vojnika UN-a kako bi uzeo čokoladice, kojih tada u opkoljenom Sarajevu nije bilo, a planirao je da ih podijeli s ostalom djecom. Nažalost, dva pucnja su promijenila sve. Jedan metak je pogodio njega, a drugi njegovog druga.

- Kao što se vidi na slici, pored svega toga što se izdešavalo i svega što sam prošao do tog momenta, bio sam nasmijan isto kao što sam i dan-danas. Naravno da je sve to ostavilo neke posljedice, ali ta slika je dokaz da život nije stao, bez obzira na tu doživotnu paralizu. Ta slika je simbol dostojanstva, prkosa i inata. Pokazuje koliko je tada bilo pozitivnog duha u meni koji imam i dan-danas – kazao je.

Govoreći o procesu prihvatanja i navikavanja na novi život, kaže da nije znao šta ga čega, te da je morao da nauči da prihvati da čarape navlači drugačije, da trenerku ne oblači nego navlači, da mora preći s kreveta na kolica, a ne da ustane i još mnogo toga.

-Taj boravak u bolnici je bio rehabilitacioni period gdje su oni mene uspjeli da osposobe i nauče tom transferu iz kreveta u kolica, iz kolica u krevet itd. Nakon toga život je nastavio dalje. Upisao sam srednju školi i taj period mi je pomogao da se integrišem u društvo – kazao je Alihodžić ističući da je on uvijek bio društvena osoba.

Fakultet, nažalost, nije završio iako je imao ambiciju i želju, a i predispozicije. Međutim, njemu s kolicima je pristup fakultetima, kao i mnogim institucijama bio onemogućen i otežan.

Civilne žrtve rata

Alihodžić ima status civilne žrtve rata, a, kako navodi, ova populacija danas je marginalizovana, a jedino što imaju od države je pravo na ličnu invalidninu.

- Nažalost, u ovome vremenu gdje sve divlja i gdje cijene idu uvis, invalidnine stagniraju i povećane su minimalno. Oni misle da je to zadovoljavajuće, ali nije zadovoljavajuće. Uvijek sam bio zagovornik toga da se oformi ministarstvo za pitanje civilnih žrtava rata, da imamo svoj budžet, da nemamo nikakvih problema prilikom nabavke ortopedskih pomagala, da ljudi ne sakupljaju pare da se nabavi. Imate civilnih žrtava rata koji su dizali kredite da kupe kolica – kazao je Alihodžić.

Nedopustivo je, kaže, da ljudi u 21. vijeku voze kolica koja su teška 20 ili 30 kilograma, pored kolica koja su teška 10 kilograma.

- Najtužnije od svega toga je što kada sam se lično obratio ministru on je rekao da to nije njegova nadležnost. Pa dobro, šta je onda tvoja nadležnost, ti si ministar za pitanje za socijalne politike, rada, raseljenih lica i pitanje civilnih žrtava rata – upitao je za kraj razgovora Alihodžić.