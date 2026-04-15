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NAKON SJEDNICE DOMA NARODA

Ambasada SAD o Južnoj interkonekciji: Još jedan veliki korak za energetsku budućnost BiH

Nakon usvajanja zakona u FBiH, najavljen novi investicioni iskorak i jačanje energetske sigurnosti zemlje

SAD podržava gasni projekat koji mijenja energetsku sliku BiH. Ambasada SAD

I. Š.

15.4.2026

Nakon što su oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila izmjene Zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji, oglasila se Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, poručivši da je riječ o važnom koraku za energetsku budućnost zemlje.

- Dom naroda Parlamenta FBiH danas je uvjerljivom većinom usvojio izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji. Još smo jedan korak bliže tome da američki investitor donese pouzdane isporuke gasa u BiH. Energetska sigurnost donosi ekonomski rast, radna mjesta i nove poslovne prilike za BiH - naveli su iz Ambasade SAD.

U izmijenjenom zakonu kao nosilac projekta navedena je američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy.

Sljedeći korak u realizaciji projekta je potpisivanje međudržavnog sporazuma između BiH i Hrvatske, planiranog za kraj mjeseca u Dubrovniku. Tim sporazumom trebalo bi se definisati snabdijevanje ukapljenim gasom koji bi preko Hrvatske ulazio u Federaciju BiH.

# AMBASADA SAD
# SAD
# BIH
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