Ambasada SAD o Južnoj interkonekciji: Još jedan veliki korak za energetsku budućnost BiH

Nakon što su oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila izmjene Zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji, oglasila se Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, poručivši da je riječ o važnom koraku za energetsku budućnost zemlje.

- Dom naroda Parlamenta FBiH danas je uvjerljivom većinom usvojio izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji. Još smo jedan korak bliže tome da američki investitor donese pouzdane isporuke gasa u BiH. Energetska sigurnost donosi ekonomski rast, radna mjesta i nove poslovne prilike za BiH - naveli su iz Ambasade SAD.

U izmijenjenom zakonu kao nosilac projekta navedena je američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy.

Sljedeći korak u realizaciji projekta je potpisivanje međudržavnog sporazuma između BiH i Hrvatske, planiranog za kraj mjeseca u Dubrovniku. Tim sporazumom trebalo bi se definisati snabdijevanje ukapljenim gasom koji bi preko Hrvatske ulazio u Federaciju BiH.