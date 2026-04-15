Ademović: "Konakoviću sam kao ministru tražio informacije, do danas nisam dobio odgovor"

Za intervju portala !Odgovor o odlasku iz stranke Narod i Pravda, unutarstranačkim odnosima, kao i o brojnim drugim aktuelnostima, prisjećajući se i osnivanja Armije RBiH govorio je Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine.

Ademović kaže da je NiP napustio iz više razloga.

Do nesuglasica je došlo već 2024. godine, kada je podnio apelaciju na odluku Vlade FBiH o prenamjeni šumskog zemljišta u državnom vlasništvu.

"NiP nije mogao da prati mene"

- Mislim da NiP nije mogao da prati mene, nismo bili usaglašeni da me prate u tim mojim nastojanjima da zaštitim državnu imovinu. Razloga ima još mnogo - kaže Ademović.

Kap koja je prelila čašu bilo je formiranje mađarskog centra za borbu protiv terorizma u Banjoj Luci.

- Bio sam u Budimpešti na jednoj međunarodnoj konferenciji gdje se govorilo i o evropskom putu zemalja Zapadnog Balkana. Htio sam da iskoristim priliku gore da postavim pitanje oko Ureda za borbu protiv terorizma, koji je mađarska vlada otvorila u Banjoj Luci. Imao sam prije toga razgovore s Ministarstvom sigurnosti, s Ministarstvom vanjskih poslova s gospodinom Konakovićem. Oni, uopšte, u prvi mah nisu imali informacije da se to desilo. Međutim, kad su saznali da se to desilo, ja sam najavio da ću putovati tada u Budimpeštu, ali mi trebaju od njih odgovori šta će oni uraditi. I kad sam iz Budimpešte prozvao Ministarstvo sigurnosti, oni su mi rekli mi smo imali sastanak s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, oni treba da urade nešto, vidite to s njima - kaže Ademović.

Potom je kontaktirao ministra Konakovića, predsjednika Naroda i pravde.

"Do dan danas nisam dobio odgovor"

- I ja nazovem gospodina Konakovića, on kaže, evo sletio sam upravo u Sarajevo iz Washingtona, javim ti se ujutro čim dođem na posao. Ja kažem konferencija mi počinje ujutro, molim te, kad dođeš na posao ujutro u 9, daj mi odmah povratnu informaciju, jer ja sam prvi govornik. Do dan danas nisam dobio odgovor - kaže, dodavši da je već tada bio odlučan napustiti NiP.

Na pitanje gdje vidi nastavak svoje političke karijere nakon odlaska iz NiP-a, Ademović kaže da je ima poziva sa više strane, ali da je najbliži mladoj stranci Crvene linije, koju su formirali ljudi koji su također napustili NiP.

- Bio sam prije nekoliko dana u novoformiranom političkom subjektu Crvene linije, vidio sam njihov program, to je odličan program i najbliži sam tamo - kazao je.

Upitam o mogućoj saradnji ove nove stranke – ukoliko joj se priključi – sa drugim strankama, te da li bi prije izabrao Trojku ili SDA, Ademović kaže da ne bi u vlast po svaku cijenu, nego da se mora prihvatiti 10 crvenih linija koja je ova stranka istakla.

- Ono što je moj interes jeste da se bosanskohercegovačka scena, barem kad su u pitanju one snage i stranke koje jesu istinske za BiH, nezavisnu, suverenu, nedjeljivu... da se mogu okupiti i oko nekih crvenih ili kako god se to zvalo, da moraju reći šta je to minimum - kazao je.

Nema nikakvu komunikaciju s liderom SDA

Osvrćući se na prošlost i nekadašnje članstvo u SDA, kaže da nema nikakvu komunikaciju s liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, da se pozdrave kada se sretnu, te da u posljednjih pet-šest godina "nisu popili kafu". Dodaje da nije zažalio što je izašao iz SDA, te ističe da je ta stranka uradila dosta dobrog posla, ali imala i puno grešaka.

Povodom 15. aprila, Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ademović, dobitnik najvećih priznanja, “Zlatnog ljiljana” i “Zlatne policijske značke”, i ovom prilikom podsjetio je na važnost očuvanja sjećanja na ovaj datum.

- Armija RBiH je bila garant opstanka, odbranjena je nezavisnost, postignut je trajni mir i ta Armija RBiH i policija su bili garant tog trajnog mira. Ako nisi jak, niko te ne razmatra za ozbiljno. Moraš biti jak. I, tada i danas, moramo biti još jači - poručio je Ademović.