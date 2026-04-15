Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FEDERALNI MINISTAR

Ramo Isak: "U prostorijama FUP-a nije bilo nikakvih upada niti pretresa"

Reagirao je na pisanja medija da se u srijedu, 15. aprila, izvršio upad i pretres prostorija Federalne uprave policije

Ramo Isak. Fena

M. Až.

15.4.2026

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak reagirao je na pisanja medija da se u srijedu, 15. aprila, izvršio upad i pretres prostorija Federalne uprave policije.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti, obavještavamo da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo po Naredbi nadležnog suda i nalogu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva, a uz prethodnu najavu Federalnoj upravi policije, vršili izuzimanje određene dokumentacije u okviru redovnih službenih aktivnosti, a koja se odnosi na predmet "Munjić i drugi".

Naglašavamo da u prostorijama Federalne uprave policije nije bilo nikakvih upada niti pretresa, a što je vidljivo i iz zvanične informacije koju je medijima proslijedio Posebni odjel Federalnog tužilaštva.

Službenici Federalne uprave policije su u potpunosti sarađivali sa nadležnim organima, te su stavili na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju koja je tom prilikom zatražena.

Federalna uprava policije ostaje opredijeljena za punu saradnju sa pravosudnim institucijama, u cilju zakonitog, transparentnog i efikasnog provođenja svih postupaka - navodi se u saopćenju.

# FUP
# RAMO ISAK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.