Ramo Isak: "U prostorijama FUP-a nije bilo nikakvih upada niti pretresa"

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak reagirao je na pisanja medija da se u srijedu, 15. aprila, izvršio upad i pretres prostorija Federalne uprave policije.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti, obavještavamo da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo po Naredbi nadležnog suda i nalogu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva, a uz prethodnu najavu Federalnoj upravi policije, vršili izuzimanje određene dokumentacije u okviru redovnih službenih aktivnosti, a koja se odnosi na predmet "Munjić i drugi".

Naglašavamo da u prostorijama Federalne uprave policije nije bilo nikakvih upada niti pretresa, a što je vidljivo i iz zvanične informacije koju je medijima proslijedio Posebni odjel Federalnog tužilaštva.

Službenici Federalne uprave policije su u potpunosti sarađivali sa nadležnim organima, te su stavili na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju koja je tom prilikom zatražena.

Federalna uprava policije ostaje opredijeljena za punu saradnju sa pravosudnim institucijama, u cilju zakonitog, transparentnog i efikasnog provođenja svih postupaka - navodi se u saopćenju.