Dodik i Stanivuković razmijenili oštre poruke: "Pozeru, potrošeni kockaru"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković danas su putem društvene mreže X razmijenili oštre poruke, iznoseći međusobne optužbe i teške političke kvalifikacije. Dodik je u svojoj objavi kritikovao Stanivukovića, tvrdeći da želi kandidaturu na predstojećim općim izborima kako bi "pobjegao iz grada u kojem je sve upropastio", uz navode da Banja Luka ima dug od 56 miliona KM. "Obični pozerski političar" Dodao je da je Stanivuković "obični pozerski političar", optužujući ga za iznošenje neistina, kršenje zakona i loše upravljanje gradskom administracijom.

- On je običan neradnik, krši zakone, predvodnik je jedne organizovane bande u vidu Gradske uprave koja je kršila zakone u pogledu trošenja budžetskih sredstava - naveo je Dodik. Također ga je optužio za korupciju i doveo u pitanje njegove lične finansije i kupovinu nekretnina u Banjoj Luci. Dodik je poručio i da je SNSD "nezamjenjiv", uz ocjenu da Stanivuković nije ostvario uspjeh ni unutar političke organizacije iz koje dolazi. "Potrošeni kockar" Ubrzo je uslijedio odgovor Stanivukovića, koji je Dodika nazvao "potrošenim kockarom" i optužio ga za dugogodišnje upravljanje bez konkretnih rezultata. - Gospodine Dodik, slobodno vi računajte na Minića, ali od sinoć – narod na njega više ne računa - naveo je Stanivuković.