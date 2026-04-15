Radončić: Nikšić je razbio Trojku onog trenutka kada je zaustavio Dininu krađu od 200 miliona KM

Gostujući kod poznatog voditelja Mate Đakovića u njegovoj emisiji Telering, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić je odgovorio šta misli o sudbini Trojke, ali je govorio i o nizu drugih intrigantnih tema.

Odgovarajući na pitanje o sukobu s Elmedinom Konakovićem, Radončić je rekao da se radi o Pinkovoj zvjezdici, koja je glumila u seriji „Seks i selo“ i primitivnoj osobi koja je iz sarajevskog polusvijeta katapultirana u visoku politiku preko slatkorječivog javnog poltronisanja Bakiru i Sebiji Izetbegović.

On je nabrojao koliko je novaca Konaković dao Radišiću, probao da da Šolaku i kako je Pavloviću poklonio Željezaru.

- Dodik i Čović se igraju s ovim nesposobnim političarem koji ima ambiciju da predstavlja Bošnjake i preko društvenih mreža vodi politiku. Ponašanje na društvenim mrežama je postao neviđeni egzibicionizam Trojke i samo što se nisu goli počeli skidati na ulicama – primjetio je sarkastično Radončić.

Sporne izjave Dodika

Radončić je istakao da nismo zaslužili kao Bošnjaci, jer smo najmultietničkiji narod u BiH, da nas Dodik nedopustivo proglašava fanaticima i radikalima i da govori da se u BiH vodi rat kršćanstva i islama.

- Bio sam sve četiri godine u ratnom Sarajevu i nikada nije srušena niti jedna bogomolja – rekao je Radončić.

Predsjednik SBB-a je istakao da Srbi iz RS imaju izvanrednu poziciju da mogu birati svog predsjednika entiteta ili predsjednika države, entitetsku Vladu, ministre na državnom i nižim nivoima, ambasadore, direktore javnih preduzeća i da im nigdje neće biti bolje nego u BiH.

Odgovarajući na pitanje o Denisu Bećiroviću, Radončić je odgovorio da je u pitanju fin i pristojan momak, ali sterilan lik koji se bavi dopisivanjem i da mi nemamo člana Predsjedništva BiH koji će otići u postradalu Jablanicu ili na mjesto tramvajske nesreće i da on ne može praviti distancu ekonomskog izostanka rezultate Trojke.

- Njegova supruga je sjedila na međunarodnoj konferenciji pored supruge Netanjahua i može joj biti opravdanje da je to dio protokola, ali „hanuma kad hoćeš da predstavljaš BiH, uključi se i pričaj o hiljadama ubijene djece tokom rata“ – rekao je Radončić.

Na konstataciju Mate Đakovića da kandidaturu Bećirovića podržava 14 stranaka, Radončić je rekao da će Bećirović glatko izgubiti.

Podjela BiH

Na pitanje Đakovića, zašto bi Bošnjacima smetalo to što Dodik ide u Moskvu, Budimpeštu ili Izrael, Radončić je odgovorio: „Zato što se tamo bori za podjelu BiH i mi zbog toga to ne podržavamo“.

Govoreći o odnosima s Hrvatskom, predsjednik SBB-a je rekao da postoji problem koji se zove Trgovska gora, ali da smo tokom korone pokazali koliko ta saradnja može biti uspješna i pohvalio hrvatskog ministra Božinovića kao izuzetnog čovjeka i političara.

- Osjećam se lično poniženim, kao i svi Bošnjaci, što po sedam sati u sedam kolona moramo čekati ulazak u Republiku Hrvatsku, iako znamo da je to dio njihove obaveze prema EU i Šengenu. Ipak, sa Hrvatskom se moraju graditi bolji odnosi i ne treba da mi pravimo greške kao Komšić i Izetbegović, kada su se svađali s betonom, odnosno javno protivili izgradnji Pelješkog mosta koji je danas u funkciji – kazao je.

Radončić je pričao i da se funkcija visokog predstavnika ne može ukinuti odjednom, već to mora biti dio procesa ispunjavanja uslova pridruženju EU, iako je Šmit imao nekoliko kontroverznih odluka, kao što je ukidanje Ustava na jedan dan.