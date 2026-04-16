U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Vlast sahranila ključnu industriju

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Vlast sahranila ključnu industriju.

Industrija čelika Bosne i Hercegovine odbrojava dane do gašenja posljednje visoke peći u "Novoj Željezari" Zenica, najavljenog za 24. april. Vlasti šutke ispraćaju najavljeno gašenje 11.000 radnih mjesta.

Ne nude ni plan za spas, ni komentar, ni objašnjenje, čak ni kurtoazno saopćenje.

- Bojim se da smo zakasnili na sve vozove - kaže predsjednik Sindikata „Nove Željezare“ Zenica Rašid Fetić.

Bliski istok ušao u drugu sedmicu prekida vatre. Tramp ne želi nastavak primirja, nego finalni dogovor.

Dodik i Cvijanović kod Vučića nakon pada Orbana: Opasne poruke iz Beograda o oružju i Srbima.

Nema rizika od ustavne krize. Mladen Bošković u razgovoru za "Avaz" je rekao: Izabrat ćemo ustavne sudije BiH prije ljetnih odmora.

U Zakon o Južnoj interkonekciji uvršten američki investitor. Sljedeći korak je potpisivanje sporazuma s Hrvatskom.

Donosimo šokantne detalje s ročišta trojki osumnjičenoj za ubistvo Adnana Metanovića.

Pakao za vozače: Kilometarske kolone na granici s Hrvatskom.

U "Avazovom intervjuu" govorio je golman Sarajeva Ivan Banić.

Autor knjige "Kilometri sreće" Dževad Ponjević je govorio o svojoj životnoj priči. Ispričao je kako je donirao bubreg i spasio život rođaku.

Povećanja plaća i neradna nedjelja u FBiH. Sve manje zaposlenih i novca od javnih prihoda.

Rokovi probijeni, a nacrt zakona još nije spreman. Kritična infrastruktura u BiH i dalje bez zaštite.

Na stranama sarajevskog kantona donosimo priču o Sebilju, maloj fontani koja je veliki simbol grada.

Na stranama globusa pročitajte prvi dio feljtona o iransko-američkim odnosima.

Regionalna muzička scena ne spava, pjevači spremaju "pakleno" ljeto.

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