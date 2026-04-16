U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje oblačnosti poslije podne u sjevernim područjima.

Tokom dana, u ostalim dijelovima povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 16 stepeni.