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VJETAR SLAB DO UMJEREN

U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Anadolija

A. O.

16.4.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje oblačnosti poslije podne u sjevernim područjima. 

Tokom dana, u ostalim dijelovima povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
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