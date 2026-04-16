Stanje na putevima u BiH: Zatvoren je ulaz na autocestu na naplatnom mjestu Bradina

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) putnička vozila do 3,5t saobraćaju jednom takom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na regionalnoj cesti Zvornik-Priboj (u mjestu Goduš) saobraća se usporeno-jednom trakom.

Zbog redovnog servisiranja tunelske cijevi tunela Ivan (A-1 Bradina-Tarčin) zatvoren je ulaz na autocestu na naplatnom mjestu Bradina. Uključenje na autocestu je preusmjereno na naplatno mjesto Tarčin.

Također, zbog provođenja požarnog testiranja tunela Ivan (A-1 Bradina-Tarčin), u periodu od 09:00 do 12:00 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena poddionica autoceste Tarčin–Bradina u oba smjera. U navedenom periodu uključenje i isključenje sa autoceste bit će omogućeno isključivo na naplatnom mjestu Tarčin.

Radovi na putu

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

U susret Međunarodnoj biciklističkoj trci "Tour of Bosnia and Herzegovina"

Zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke „Tour of Bosnia and Herzegovina“ naredni vikend (17. – 19. 04. 2026. godine) dolazit će do etapnih obustava saobraćaja i to:

Dana 17.04. na dionici Sarajevo-Mostar

Start trke je u 11 sati ispred SCC-a u ulici Maršala Tita. Po riječima organizatora, obustava saobraćaja bit će na snazi već od 10 sati. Karavan će se kretati magistralnom cestom M-17 (Ilidža-Hadžići-Konjic-Jablanica-Mostar). Predviđeni ulazak u Mostar je oko 13:45 sati. Nakon što karavan utrke prođe svako od navedenih mjesta, cesta se otvara i saobraćaj vraća u normalno stanje. U Mostaru će se voziti 3 kruga ulicom Kralja Tomislava (Avenija) na dionici od kružnog toka u Zaliku sve do križanja sa ulicama Nadbiskupa Čule i Kralja Petra Krešimira (zgrade Spajalica/staro Veležovo). Prolazak najbržeg bicikliste u cilj predviđa se u 14.20 sati, nakon čega se saobraćaj vraća u normalno stanje. Ulica Kralja Tomislava (ispred Ekonomske i Desete osnovne škole), kao i ulica Stjepana Radića (od Projektanta do stadiona Zrinjski) ostaju blokirane zbog proglašenja pobjednika. Službeni završetak prvog dana predviđen je u 16.30 sati.

U subotu, 18. 04. 2026 godine, vozi se druga etapa utrke 'Tour of Bosnia and Herzegovina'. Saobraćaj će, u terminu od 12 do 15 sati, biti etapno obustavljen na relaciji Mostar-Čapljina-Ljubuški. Start trke drugog dana je u 12 sati ispred Kosače (Mostar), a saobraćaj će biti obustavljen u ulicama: Liska, Bulevar, Lučki most, Maršala Tita, prema južnom logoru i dalje prema Čapljini, Na magistralnoj cesti Mostar- Čapljina predviđena je obustava saobraćaja do 13 sati, kada karavan ulazi u Čapljinu. Dolazak karavane u Ljubuški očekuje se u 13:20 sati. Saobraćaj će biti potpuno blokiran na magistralnoj cesti M-6 (ulica Ante Starčevića) od 12:50 sati. Prolazak utrke kroz Ljubuški planiran je do 12:55 sati, nakon čega se saobraćaj vraća u normalno stanje. Dolazak karavane u Drinovce očekuje se u 13:55 sati. Saobraćaj će biti potpuno blokiran od 12:25 sati. Prolazak utrke kroz Drinovce planiran je do 14 sati, nakon čega se saobraćaj vraća u normalno stanje. Dolazak karavane u Grude očekuje se u 14:20 sati. Saobraćaj će biti potpuno blokiran od 13:50 sati. Prolazak utrke kroz Grude planiran je do 14:30 sati, nakon čega se saobraćaj vraća u normalno stanje. Drugog dana cilj je u Ljubuškom, a prolazak najbržeg bicikliste u cilj predviđa se u 15 sati, nakon čega se saobraćaj vraća u normalno stanje. Ulica Zrinskofrankopanska u Ljubuškom (ispred općinske zgrade), ostaje blokirana zbog proglašenja pobjednika, a službeni završetak drugog dana predviđen je u 17 sati.

U nedjelju, 19. 04. 2026. godine održat će se finalna etapa utrke, koja se kreće relacijom Ljubuški-Stolac-Neum. Start utrke je u 12 sati ispred zgrade općine u Ljubuškom, kada će se u potpunosti blokirati saobraćaj ulicama Zrinskofrankopanska i na magistralnoj cesti M-6 (ulica Ante Starčevića). Prolazak karavana kroz Vitinu je u 12:10 sati, a karavan dalje odlazi prema Grabu i dalje na Bijaču. Prolazak biciklista kroz Stolac očekuje se oko 13:30 sati, a saobraćaj će biti potpuno blokiran od 13 sati. Na magistralnoj cesti Stolac-Neum potpuna obustava saobraćaja očekuje se u vremenu od 13 do 14 sati. Ulazak karavana u Neum planiran je oko 14:40 sati. Prolazak najbržeg bicikliste u cilj predviđa se u 15 sati, nakon čega se promet vraća u normalno stanje.

Molimo sve vozače da, u skladu sa najavljenim obustavama, planiraju svoja putovanja. Pratite upute službenih lica iz pratnje, poručuju iz BIHAMK-a.