Na današnji dan prije 33 godine izvršen je pokolj u Ahmićima

Na današnji dan prije 33 godine počinjen je stravičan zločin u selu Ahmići kod Viteza.

U kampanji etničkog čišćenja Lašvanske doline koju je provodilo samoproglašeno političko i vojno krilo tzv. "Herceg-Bosne", vojnici Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) počinili su pokolj u selu Ahmići,

Tada je ubijeno 116 Bošnjaka, te su spaljene njihove imovine. Najmlađa žrtva bila je tromjesečna beba, a najstarija je imala 82 godine.

Napad nakon ezana

U akciji pod nazivom "48 sati pepela i dima" 16. aprila 1993. godine, pripadnici jedinica HVO-a "Džokeri" i "Maturice" napali su Ahmiće nakon ezana za sabah-namaz.

Među ubijenima je bilo jedanaestero djece i 32 žene. Simbol stradanja Ahmića bila je i u potpunosti srušena džamija, čije je fotografije vidjela svjetska javnost.

Zločin protiv čovječnosti

Muškarci su najčešće ubijani pucnjem iz neposredne blizine. Vojnici HVO-a su odvajali muškarce od njihovih porodica, a zatim ih ubijali. Izdvojili su Abdulaha Ahmića i njegovog oca u dvorište iza porodične kuće i obojici pucali u glavu.

Abdulah Ahmić je tada ranjen, dok je njegov otac ubijen. Vojnici HVO-a su izdvojili i ubili muževe i sinove Nure Pezer i Fatime Ahmić. O svemu je u Hagu svjedočila Nura Pezer.

Presude

Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije presudio je da su ti zločini bili zločin protiv čovječnosti, a jedan od izvršitelja ove akcije i 'mozak' operacije Dario Kordić osuđen je na 25 godina zatvora.

Kordić je izašao 2014. godine nakon odslužene dvije trećine kazne.

Haški sud je osudio i bivšeg pripadnika specijalne jedinice HVO-a "Džokeri", bosanskog Hrvata, Miroslava Cicka Bralu, na 20 godina zatvora.

Paško Ljubičić pred Sudom BiH osuđen je na osam godina zatvora, a nakon odležanih dvije trećine kazne pušten je na slobodu, dok je Tihomir Blaškić osuđen na devet godina zatvora.

Osuđeni su, prvostepeno, i Zoran, Mirjan i Vlatko Kupreškić, ali su u drugostepenom procesu oslobođeni.

Pokolj su otkrile mirovne snage UN sastavljene od britanske vojske, i pukovnik Bob Stjuart (Stewart).

Posmrtni ostaci svih žrtava još nisu pronađeni i za njima se i dalje traga.