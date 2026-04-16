Oglasila se Islamska zajednica: Grad Mostar oduzima dio vakufske imovine u naselju Vrapčići

Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Mostar oglasio se danas saopćenjem u kojem izražavaju najoštrije protivljenje i zabrinutost zbog navoda da im Grad Mostar, u potpunoj tajnosti, oduzima dio vakufske imovine u naselju Vrapčići. Riječ je o parceli poznatoj kao Marića harem, koja se navodno dodjeljuje Elektroprivredi HZ HB.

Kako se saznaje, u javnosti su se pojavile informacije da su službenici Gradskog katastra u Mostaru donijeli rješenje o oduzimanju dijela ovog starog harema. Prema tim navodima, promjena posjeda izvršena je uz podršku gradonačelnika Marija Kordića i po nalogu novoimenovane načelnice Katastra Dragane Parmać.

Iz MIZ Mostar ističu da o ovome nisu imali apsolutno nikakvu službenu korespondenciju s gradskim organima te da su za cijeli slučaj saznali isključivo putem lokalnih medija.

“Anticivilizacijsko ponašanje” i vrijeđanje osjećaja muslimana

Ovakav potez gradskih vlasti u Medžlisu su okarakterisali kao duboko uvredljiv i opasan.

- Najoštrije izražavamo zabrinutost i protivljenje anticivilizacijskom ponašanju i djelovanju gradskih vlasti, koje na ovaj način duboko vrijeđaju vjerska osjećanja muslimana u ovom gradu. Nedopustivo je da Islamska zajednica putem medija saznaje da joj se oduzima imovina ili da se na taj način dezinformira - navodi se u saopćenju.

Dodaju da bi se ovakvo postupanje, ukoliko se ispostavi tačnim, na najdirektniji način moglo razumjeti kao izazivanje nacionalne i vjerske netrpeljivosti te eklatantan pokušaj javnog ponižavanja Islamske zajednice.

Zahtjev za hitno očitovanje Grada

Iz Medžlisa su uputili jasne zahtjeve gradskim vlastima i Katastru, nadajući se da je ipak riječ o medijskim spinovima, a ne o stvarnom nasrtaju na vakuf.

Od nadležnih se traži javno objelodanjivanje spornog spisa. Katastar Grada Mostara mora hitno staviti na uvid javnosti rješenje o kojem se govori. Također se traži transparentno objašnjenje. Grad Mostar mora cjelovito i argumentirano objasniti o čemu je riječ, te ko se i s kojim ovlaštenjima “poigrava s vjerskim osjećajima muslimana”.

Iz Islamske zajednice podsjećaju javnost i nadležne organe da je Marića harem jedna od najstarijih vakufskih parcela u Vrapčićima, čiji su vakifi starosjediocima ovog naselja i danas poznati.

Također, pravni status ove imovine je potpuno jasan. MIZ Mostar je u postupku harmonizacije 2018. godine nadležnom organu dostavio posjedovni list iz 1999. godine, čime je dokazano vlasništvo nad nekretninom (k.č. 173, K.O. Vrapčići).

Nakon završene harmonizacije, Zemljišnoknjižni ured je krajem 2019. godine izdao rješenje kojim je Islamska zajednica i zvanično uknjižena kao vlasnik ove parcele, a to rješenje je pravosnažno od februara 2020. godine.

“Medžlis Islamske zajednice Mostar neće šutke posmatrati administrativno-politička nasilja, ma od koga ona dolazila. Preduzet ćemo sve zakonom propisane radnje, uključujući krivične prijave i tužbe za nadoknadu pričinjene moralne štete”, poručili su na kraju iz MIZ Mostar.