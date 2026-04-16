Bećirović i Komšić uputili telegram saučešća Erdoanu nakon napada u školi

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je telegram saučešća predsjedniku Republike Turske Redžepu Tajipu Erdoanu povodom tragičnog napada u srednjoj školi.

- Poštovani predsjedniče Erdoan,

S dubokom tugom primio sam vijest o strašnom napadu u srednjoj školi u Republici Turskoj, u kojem su ugašeni životi mladih ljudi koji su tek započinjali svoj životni put.

Odlazak djece i mladih u ovako tragičnim okolnostima predstavlja bol koja nadilazi riječi i pogađa ne samo njihove porodice, već i cijelo društvo. Teško je pronaći utjehu pred ovakvom nesrećom.

Vama, porodicama stradalih i narodu Republike Turske upućujem izraze najdubljeg saučešća.

Naše misli su uz roditelje, prijatelje i sve one koji koji su pogođeni ovom tragedijom.

Bosna i Hercegovina iskreno saosjeća s narodom Turske u ovim teškim trenucima - navodi se u telegramu saučešća.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je telegram saučešća predsjedniku Republike Turske Recepu Tayyipu Erdoğanu povodom tragičnog napada u srednjoj školi u provinciji Kahramanmaraş.

- S velikom tugom primio sam vijest o tragičnom napadu u srednjoj školi u Kahramanmaraşu, u kojem su izgubljeni životi nevinih učenika i nastavnika - naveo je Bećirović.

Taj strašni čin nasilja, kako je dodao, potresao je ne samo građane Republike Turske, već i širu međunarodnu javnost.

- U ime Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lično ime upućujem Vama, porodicama stradalih, kao i prijateljskom narodu Republike Turske, izraze najdubljeg saučešća, uz želje za brz i uspješan oporavak svih povrijeđenih. Naše misli i srca su s porodicama koje su izgubile svoje voljene. Primite izraze mog iskrenog saosjećanja i solidarnosti - dodao je Bećirović, saopćeno je iz njegovog kabineta.