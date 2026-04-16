Novinarka Nataša Miljanović Zubac pristupila stranci Stanivukovića

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, objavio je da je novinarka Nataša Miljanović Zubac pristupila ovoj stranci.

- Istinski i provjeren borac protiv kriminala i korupcije, gdje je mnoge stvari ne samo otkrila, nego spriječila i zaustavila. Kriminal i korupcija su rđa koja iz temelja izjeda naše društvo, zaustavlja napredak i predstavlja veliki teg 'oko vrata' kojeg ćemo se uskoro osloboditi. U toj borbi ostajemo neprikosnoveni, upravo zahvaljujući ljudima poput Nataše - istakao je on.

Miljanović Zubac je nedavno privedena zbog sumnje u odavanje službene tajne.

Tačnije, ona je prema tvrdnjama Tužilaštva BiH, dokument koji je dobila proslijedila na adrese nekoliko konzulata i ambasada u BiH.

Kako je rekla tužiteljica, radi se o dokumentu koji pripada predmetu koji je još uvijek aktivan i za koji nije donesena tužilačka odluka. Nisu joj određene mjere zabrane.