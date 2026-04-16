Dodik i Cvijanović kod Vučića nakon pada Orbana: Opasne poruke iz Beograda o oružju i Srbima

ike Srpske razmatrali smo stanje sigurnosti, kao i potencijalne prijetnje po Srbiju i regionalni mir, izjavio je jučer predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka u Beogradu na kojem su bili članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Smijenjeni predsjednik RS kazao je da su u manjem bh. entitetu zabrinuti “jer su Hrvatska, Albanija i Kosovo napravili određeni savez”.
- Jedini cilj tog saveza je ugrožavanje srpskog naroda, a ovdje smo vidjeli da je Vojska Srbije snaga s respektom i odbrambena komponenta koja garantuje mir i stabilnost - poručio je Dodik.
Neprimjerene poruke
Istakao je da postoji zabrinutost zbog, kako je naveo, usmjerenosti hrvatske komponente u BiH prema tim konceptima. Naglasio je i da taj savez zahtijeva posebnu pažnju Republike Srpske i Srbije, ocijenivši ga destabilizirajućim faktorom u regiji.
Vučić je također rekao da je stanje sigurnosti “nešto složenije”, prije svega zbog djelovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine.
Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović smatra da su poruke sa sastanka u Beogradu neprimjerene, da ne doprinose jačanju dobrosusjedskih odnosa, ali da se mogu posmatrati kao reafirmacija ideje “srpskog svijeta”, koja je bila na čekanju zbog narušenih odnosa Dodika i Vučića. Hadžović ocjenjuje da je ovakva retorika pojačana uoči obilježavanja godišnjice zločina u Jasenovcu, a nakon odlaska s vlasti Viktora Orbana, saveznika u EU i NATO-u.
- Zabrinjava i od gospodina Dodika treba tražiti informaciju kako su to ugrožene Srbija i RS. RS je dio BiH i ugrožavanje RS predstavlja i ugrožavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, a na svaku takvu prijetnju trebaju odgovoriti institucije i sistem sigurnosti BiH - kaže Hadžović.
Vučić je nakon sastanka s najvišim predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kojem su prisustvovali i Dodik i Cvijanović, najavio da će u narednim danima Srbija potpisati “veoma važne ugovore za dalju nabavku sredstva naoružanja i vojne opreme”.
Sigurnosna dilema
- Republika Srpska se osjeća sigurnije kada vidi značajan napredak odbrambenih kapaciteta Srbije. Ostajemo posvećeni očuvanju mira, stabilnosti, kao i sigurnosti Srbije, Republike Srpske i svih naših građana - poručila je na Instagramu članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Denis Hadžović kaže kako je Cvijanović članica Predsjedništva BIH i s ostala dva člana vrhovni komandant, te svaka izjava o ugrožavanju suvereniteta države treba biti predmet istrage.
- Za BiH je problematična i sigurnosna dilema koja se stvara naoružavanjem Srbije. Donekle i Hrvatske, ali je Hrvatska dio saveza s kojima BiH intenzivno sarađuje – kazao je Hadžović.
Kad je u pitanju savez Hrvatske, Kosova i Albanije, on ima odbrambenu namjenu, naglašava Nedžmedin Spahiu (Nexhmedin), profesor Fakulteta političkih nauka u Prištini.
- Jedina zemlja koja ugrožava ostale je Srbija. Nijedna druga država nema retoriku iz koje bi se dalo naslutiti da ima namjeru da napadne bilo koju državu. To nije slučaj sa Srbijom, koja ne priznaje Kosovo i ugrožava interese BiH i Hrvatske i zato je stvaran taj savez. Osim toga, najugroženiji narod na Balkanu su Bošnjaci, zbog načina na koji je BiH ustrojena i zbog toga što je to najmalobrojniji narod na Balkanu - navodi Spahiu.
Prema njegovim riječima, „ne može biti ugrožen najbrojniji i vojno najmoćniji narod u ovom regionu, koji je imao pod kontrolom gotovo cijeli zapadni Balkan“.