Dodik i Cvijanović kod Vučića nakon pada Orbana: Opasne poruke iz Beograda o oružju i Srbima

ike Srpske razmatrali smo stanje sigurnosti, kao i potencijalne prijetnje po Srbiju i regionalni mir, izjavio je jučer predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka u Beogradu na kojem su bili članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Smijenjeni predsjednik RS kazao je da su u manjem bh. entitetu zabrinuti “jer su Hrvatska, Albanija i Kosovo napravili određeni savez”.

- Jedini cilj tog saveza je ugrožavanje srpskog naroda, a ovdje smo vidjeli da je Vojska Srbije snaga s respektom i odbrambena komponenta koja garantuje mir i stabilnost - poručio je Dodik.

Neprimjerene poruke

Istakao je da postoji zabrinutost zbog, kako je naveo, usmjerenosti hrvatske komponente u BiH prema tim konceptima. Naglasio je i da taj savez zahtijeva posebnu pažnju Republike Srpske i Srbije, ocijenivši ga destabilizirajućim faktorom u regiji.

Vučić je također rekao da je stanje sigurnosti “nešto složenije”, prije svega zbog djelovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine.

Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović smatra da su poruke sa sastanka u Beogradu neprimjerene, da ne doprinose jačanju dobrosusjedskih odnosa, ali da se mogu posmatrati kao reafirmacija ideje “srpskog svijeta”, koja je bila na čekanju zbog narušenih odnosa Dodika i Vučića. Hadžović ocjenjuje da je ovakva retorika pojačana uoči obilježavanja godišnjice zločina u Jasenovcu, a nakon odlaska s vlasti Viktora Orbana, saveznika u EU i NATO-u.