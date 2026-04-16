Bakir Izetbegović u Ahmićima odao počast žrtvama

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović prisustvovao je obilježavanju godišnjice masakra u Ahmićima, gdje je polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe odao počast žrtvama.

Masakr u Ahmićima počinjen je 16. aprila 1993. godine, kada su pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane ubili 116 civila bošnjačke nacionalnosti.

Najmlađa žrtva bila je tromjesečna beba. Ubijene su i 32 žene, te 11 djece mlađe od 18 godina.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju presudio je da su ubistva u Ahmićima bila zločini protiv čovječnosti.