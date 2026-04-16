Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GODIŠNJICA ZLOČINA

Bakir Izetbegović u Ahmićima odao počast žrtvama

Masakr u Ahmićima počinjen je 16. aprila 1993. godine, kada su pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane ubili 116 civila bošnjačke nacionalnosti

Bakir Izetbegović u Ahmićima - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+3
S. S.

16.4.2026

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović prisustvovao je obilježavanju godišnjice masakra u Ahmićima, gdje je polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe odao počast žrtvama.

Masakr u Ahmićima počinjen je 16. aprila 1993. godine, kada su pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane ubili 116 civila bošnjačke nacionalnosti.

Najmlađa žrtva bila je tromjesečna beba. Ubijene su i 32 žene, te 11 djece mlađe od 18 godina.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju presudio je da su ubistva u Ahmićima bila zločini protiv čovječnosti.

# SDA
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.