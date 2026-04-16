Suljagić traži otkazivanje priznanja Dodiku u SAD: "To nije odbrana demokratije"

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić uputio je pismo predsjedniku Univerziteta Judson u Sjedinjenim Američkim Državama, dr. Džinu Krumu (Gene Crum), tražeći da se povuče poziv i planirano priznanje Miloradu Dodiku na Forumu svjetskih lidera.

Događaj pod nazivom "Standing Up For Democracy" zakazan je za 30. april 2026. godine, a najavljeno učešće i odlikovanje predsjednika Republike Srpske izazvalo je oštre reakcije Memorijalnog centra.

Suljagić je u pismu naveo da odluka univerziteta nije stvar političkog neslaganja, već pitanje pravosnažnih sudskih presuda i institucionalne odgovornosti. Podsjetio je da je genocid u Srebrenici utvrđen presudama međunarodnih sudova, te da se javni stavovi Dodika godinama nalaze u suprotnosti s tim činjenicama.

On je posebno upozorio na, kako navodi, dugogodišnje negiranje genocida i osporavanje odluka međunarodnih tribunala, kao i na retoriku koja vrijeđa i zastrašuje preživjele.

U pismu se ističe i stav da univerziteti ne bi trebali biti platforme za revizionizam, te da dodjela priznanja u ovom kontekstu može značiti legitimizaciju negiranja utvrđenih zločina.

Suljagić je zatražio da Univerzitet Judson preispita odluku i povuče poziv, ili da učešće Dodika bude praćeno jasnim podsjećanjem na sudski utvrđene činjenice o Srebrenici i njegovom javnom djelovanju.